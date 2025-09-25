Logo Zarabanda
El Aumento de Rescates en la Montaña: Un Problema Generalizado por la Falta de Información sobre el Nivel de las Actividades de Aventura

Un hombre con barba lleva unos auriculares de realidad virtual delante de un muro de piedra y una pantalla en la que aparece el logotipo de B4Experience, que explora actividades de aventura. En la parte inferior de la imagen aparecen los logotipos de financiación del Gobierno y de la UE.

Una empresa ha diseñado un algoritmo que analiza tu nivel técnico y físico para recomendarte actividades adaptadas a él.

El número de rescates en la montaña ha experimentado un alarmante aumento desde la pandemia, lo que pone de manifiesto un problema cada vez más común entre los aventureros: la incertidumbre sobre si sus habilidades técnicas, físicas, o incluso su disponibilidad de tiempo y dinero son adecuadas para realizar actividades de montaña.

El aumento de rescates y muertes en la montaña

Según los últimos datos, el número de rescates en las zonas de montaña ha aumentado de manera significativa, reflejando una preocupación creciente por la seguridad de quienes se aventuran en actividades como el trekking, el alpinismo, el esquí o el trail running. Por ejemplo, en Aragón se registraron 609 rescates y 25 muertes; en Catalunya1.933 rescates14 muertes; y en los Alpes – Italia, la cifra asciende a 12.063 rescates y 466 muertes. (Total 2024)

Un hombre con barba se sienta en un interior con unos auriculares de realidad virtual. Detrás de él, una pantalla muestra B4Experience con una silueta sobre una colina, destacando actividades de aventura. En la parte inferior de la imagen aparecen logotipos e información sobre financiación.

Estos datos son un reflejo de la creciente desconexión entre las expectativas de los viajeros y su preparación real para afrontar estos desafíos. Las cifras no dejan lugar a dudas: el número de rescates ha aumentado considerablemente desde la pandemia debido a la falta de una correcta evaluación del nivel personal para realizar estas actividades.

UbicaciónRescatesMuertos
Aragón60925
Catalunya1.93314
EspañaN/D166
Alpes – Italia12.063466
Alpes – Francia8.565266
Alpes – Suiza3.570111

Un sistema para evaluar tu nivel y adaptarlo a las actividades

B4Experience ha detectado esta problemática y ha desarrollado una solución innovadora: un algoritmo basado en inteligencia artificial (IA) que analiza tu nivel técnico y físico, y lo compara con las exigencias de actividades como trekking, alpinismo, esquí o trail running. Este algoritmo tiene en cuenta tu experiencia previa, tu estado físico y tus expectativas, y recomienda las actividades que mejor se ajustan a tu perfil.

Un monitor de ordenador muestra una página web titulada Descubre tu nivel y tu ruta con la silueta de un esquiador al atardecer. El texto sobre el monitor dice TRAVEL QUIZ: Haz el test en menos de 2 minutos sobre actividades de aventura sobre un fondo de montaña.

Además, la herramienta es capaz de adaptarse a las restricciones de tiempo y presupuesto, lo que permite a los usuarios planificar actividades que no solo sean seguras, sino también viables según sus condiciones personales.

Este sistema no solo ofrece una mayor seguridad, sino que también mejora la experiencia del viajero, evitando frustraciones y accidentes. De esta manera, los aventureros pueden disfrutar de la montaña con confianza, sabiendo que están eligiendo una actividad adecuada para su nivel de preparación.

Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la subvención «Última Milla», una iniciativa que impulsa la digitalización del sector turístico, financiada por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

Logotipos y texto para el Gobierno de España, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Secretaría de Estado de Turismo, con la bandera de la UE y "Financiado por la Unión Europea. NextGenerationEU", destacando actividades de aventura y falta de información.
