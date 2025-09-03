EL AUGE DEL PICKLEBALL: ¡Rivas da la bienvenida a Pick&Dink Rivas!

Este deporte divertido e inclusivo está causando sensación, reuniendo en la misma pista a jugadores de todas las edades —desde los 4 hasta más de 70 años—. En este reportaje conoce a Carolina Monja, presidenta del club local, quien comparte cómo el pickleball está transformando la comunidad al promover la accesibilidad, la sostenibilidad y la solidaridad.

Descubre cómo este deporte de raqueta, que combina elementos del tenis, el tenis de mesa y el bádminton, es perfecto tanto para principiantes como para atletas experimentados, e incluso para quienes se están recuperando de lesiones.

Con más de 300 participantes que ya se han unido desde su lanzamiento este año, Pick&Dink está fomentando una comunidad vibrante y solidaria en Rivas. Desde jornadas de puertas abiertas en eventos locales hasta planes para nuevas pistas, el club está comprometido en hacer del pickleball un deporte para todos.

Te invitamos a descubrir cómo este deporte está construyendo conexiones, inspirando a generaciones y rompiendo barreras de edad y habilidad.