El Ateneo Republicano de Rivas condena la intervención militar de EE. UU. en Venezuela

Este colectivo ripense emitió ayer un comunicado de solidaridad internacionalista.

El Ateneo Republicano de Rivas ha condenado la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, acciones que considera una grave vulneración del Derecho Internacional.

En un comunicado difundido este viernes, la entidad —que se define estatutariamente como pacifista— acusa al Gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, de actuar con el objetivo de apropiarse de las riquezas del país sudamericano, especialmente de sus reservas de petróleo. El Ateneo sostiene que la operación busca imponer un gobierno afín que facilite ese control económico.

La organización reclama que los responsables sean juzgados por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y ha anunciado su apoyo a todas las iniciativas de solidaridad con el pueblo venezolano en defensa de su soberanía y contra la injerencia norteamericana.

Nota del editor: Imagen generada por IA para ilustrar las declaraciones de Trump codiciando el petróleo venezolano.