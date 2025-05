EL 11-M en CACERÍA IMPLACABLE: OSAMA BIN LADEN (Documental de Netflix)

Artículo de opinión de Eulogio Paz Fernández

Más allá de discrepar con que Osama bin Laden fuese muerto en lugar de ser detenido y juzgado, lo que sí quiero destacar tras ver este documental de tres episodios de Netflix, mayo 2025, titulado Cacería implacable: Osama bin Laden (American Manhunt: Osama Bin Laden), es que la autoría de Al Qaeda de los atentados de 11-M en los trenes de cercanías de Madrid queda reflejada en varios momentos del documental, y ello supone otro varapalo más a los bulos y a las teorías conspiranoicas del PP y de VOX, de Pedro J. Ramírez, Casimiro García-Abadillo y El Mundo, de Federico Jiménez Losantos, la Cope y Libertad Digital, de Telemadrid, de los Peones Negros, de algunos socios de la AVT, y de cuantos voceros políticos y mediáticos han tratado (y siguen tratando aún) de engañar al mundo atribuyendo los atentados a ETA o a un contubernio entre ETA, PSOE, Zapatero, Francia y Marruecos en un «totum revolutum».

Ya en 2012 vi La noche más oscura (Zero Dark Thirty), que es un anticipo en película del actual documental. Me dejó un punto decepcionante porque salían los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres (y otros atentados yihadistas) y, sin embargo, no salían los atentados del 11-M en Madrid, en 2004. No supe a quién dirigirme para preguntar por dicha omisión y es cierto que algo de frustración me dejó. Ciertamente la película y el documental tienen una notable similitud y un mismo hilo conductor, si bien, claro está, el documental tiene más preeminencia que la película.

INFOBAE, María Eugenia Capelo, 19 Mayo de 2025 . De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, el documental, dirigido por Mor Loushy y Daniel Sivan, analiza cómo se movilizó una red internacional de inteligencia y fuerzas militares para localizar a Bin Laden, quien permaneció prófugo durante casi una década tras los ataques del 11-S. La serie también aborda los dilemas éticos y las controversias que surgieron en torno a los métodos utilizados, como los interrogatorios avanzados y las incursiones militares en territorio extranjero. La operación secreta que culminó con la muerte de Osama bin Laden tras una década de búsqueda global. La docuserie de Netflix revela detalles inéditos de la misión liderada por el SEAL Team 6 y sus dilemas éticos.