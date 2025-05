EL 11-M EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

Artículo de opinión de Eulogio Paz Fernández

Con fecha 31 de mayo de 2016 escribí El 11-M Y LA HISTORIA DE ESPAÑA. En dicho artículo manifesté mi total disconformidad con lo que el libro «BREVE HISTORIA DE ESPAÑA», escrito por Fernando García de Cortázar y José Manuel González Vesga, dice con relación al 11-M.

Más allá de que, como dice el refrán, “cada uno cuenta de la feria según le va en ella” y que por lo tanto puede haber tantas Historias de España como historiadores haya, en lo que respecta al 11-M conviene tener en cuenta datos objetivos de lo ocurrido antes, durante y después del 11-M, que permitan la elaboración de la Memoria Histórica de los atentados yihadistas cometidos el 11 de marzo de 2004 en cuatro trenes de cercanías de Madrid; una elaboración objetiva que, en mi opinión, no hacen Fernando García de Cortázar ni José Manuel González Vesga. Para la justicia, dignidad y reparación de las víctimas en el presente y para su Memoria Histórica en el futuro es necesaria la construcción de un relato nítido basado en los Hechos Probados y alejado de teorías conspirativas y falsas noticias.

El enfoque de José A. Nieto Sánchez: un modelo didáctico y riguroso del 11-M

El libro escrito por JOSÉ A. NIETO SÁNCHEZ, «HISTORIA DE ESPAÑA. MÁS DE 3000 AÑOS DE LEGADO HISTÓRICO», EDITORIAL LIBSA, año 2021, en mi opinión aborda el 11-M ajustándose acertadamente –si bien, de forma breve– a lo acontecido. A continuación, expongo lo que el autor del libro escribe en las páginas 434 y 435:

«Al desastre del Prestige se unió en 2003 la Cumbre de las Azores, una reunión entre los presidentes de Estados Unidos (George W. Bush), Reino Unido (Tony Blair), Portugal (José Manuel Durão Barroso) y España (José María Aznar) que precedió a la guerra de Irak. La sociedad española criticó mucho esta cumbre y hubo manifestaciones masivas contra la guerra. El Prestige y el tema de la guerra de Irak fueron dos puntos de inflexión en los que el gobierno del PP empezó a perder apoyos. Entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003 una coalición de países, entre los que estaba España, invadió Irak con el argumento de que el régimen de Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva. Grandes potencias como Francia, Alemania, Rusia o China se opusieron a la invasión, provocando una fractura política internacional.

Sin embargo, la caída del Gobierno de Aznar no se produjo entonces, sino en marzo de 2004. El 11 de marzo el peor atentado yihadista de la historia de España dejó 193 muertos y más de 2000 heridos cuando, en plena hora punta de un jueves laborable, explotaron 10 bombas casi simultáneas en cuatro trenes de cercanías en Madrid. La estación de Atocha en el centro de la ciudad y las estaciones de El Pozo y de Santa Eugenia fueron los escenarios de los terribles atentados que aún podrían haber sido peores, ya que hubo artefactos que no estallaron y fueron desactivados. Los atentados dejaron en shock a toda España y sucedieron tres días antes de las elecciones generales. En un primer momento, el gobierno de Aznar atribuyó los atentados a ETA, pero Arnaldo Otegui, el líder de Batasuna (heredero de Herri Batasuna, el brazo político de ETA), desmintió la participación de ETA. Sin embargo, el ministro del Interior, Ángel Acebes, y el presidente Aznar insistieron en la autoría de ETA incluso cuando el CNI informó de las amenazas a España de Bin Laden a causa de su participación en la guerra de Irak y de que todos los indicios apuntaban a una autoría yihadista. También los TEDAX que desactivaron las bombas que no explotaron emitieron un informe apuntando a que ni el modus operandi ni el material explosivo eran característicos de ETA. Un día antes de las elecciones, Mariano Rajoy, que era el candidato a la presidencia del PP, aseguró a los medios que tenía la convicción moral de que había sido ETA. Estas declaraciones y la de los ministros Zaplana y Acebes en la misma línea, provocaron que la oposición, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, acusara al gobierno de manipular, tergiversar y ocultar información con fines electoralistas.

Con este clima se celebraron las elecciones generales el 14 de marzo, en las que ganó el PSOE por mayoría con 164 escaños, invistiendo presidente a José Luis Rodríguez Zapatero. Este gobierno socialista fue el primero paritario entre hombres y mujeres en la Historia de España y una de las primeras medidas que tomó, por coherencia, fue la de retirar las tropas españolas de Irak.»

En mi opinión, lo escrito por JOSÉ A. NIETO SÁNCHEZ en su libro «HISTORIA DE ESPAÑA. MÁS DE 3000 AÑOS DE LEGADO HISTÓRICO», EDITORIAL LIBSA, año 2021, es el mínimo contenido sobre el 11-M que debe darse a alumnos de Institutos de Enseñanza Secundaria y a estudiantes de Universidades, ya sean públicas o privadas.

Observar todos los puntos de vista, el histórico, el político, el sociológico o el cultural a lo largo del tiempo ayudan a tener una visión abierta y plural de nuestra propia realidad como país: hemos conocido la grandeza del Imperio Romano, hemos formado parte del reino visigodo, hemos visto la riqueza de Al-Andalus, hemos sobrevivido a la peste y la hambruna medieval, fuimos un imperio que abarcaba unos 20 millones de kilómetros cuadrados y que se fue perdiendo hasta hacernos caer en nuestras propias luchas, hemos superado guerras y dictaduras… Hoy, en pleno siglo XXI, podemos decir que España es lo que es precisamente por todo eso y que condensar 30 siglos de historia no es solo un reto, sino la oportunidad de reconstruir fiel y rigurosamente los pilares ocultos de todo aquello que hoy conforma nuestra idiosincracia.