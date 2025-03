La censura de las plataformas de IA no es una característica exclusiva de China y solo Grok parece ser la excepción

Los chatbots de inteligencia artificial pueden negarse a responder a ciertas preguntas, algo que genera debate entre los usuarios. Un análisis de Maldita.es reveló que DeepSeek no contesta a consultas sobre la Plaza de Tiananmén o críticas a las autoridades chinas, mientras que ChatGPT se rehúsa a devolver la letra de la canción falangista ‘Cara al sol’. Tanto Gemini como Copilot evitan ‘hablar’ sobre procesos electorales. Por su parte, Grok responde a todas las preguntas a las que los otros chatbots se negaron. Los expertos advierten de que estas limitaciones pueden afectar a los derechos fundamentales, la libertad de expresión y el acceso a la información.



DeepSeek, el chatbot de IA chino, se ha convertido rápidamente en una de las aplicaciones más descargadas del mundo, pero también ha generado preocupación por negarse a responder sobre temas sensibles para las autoridades chinas. Por ejemplo, si se le pregunta por la masacre de la Plaza de Tiananmén o la comparación de Xi Jinping con Winnie the Pooh, responde: “Lo siento, esto está más allá de mi alcance actual. Hablemos de otra cosa”. Según un documento del gobierno chino analizado por The Guardian, los modelos de IA del país no deben generar contenido que viole “los valores socialistas fundamentales”.



Pero no es el único chatbot que se niega a ‘hablar’ sobre ciertos temas. Desde el 2024, Google restringe las respuestas sobre elecciones y figuras políticas de Gemini, su chatbot de IA. Por ejemplo, al preguntarle sobre las elecciones federales de Alemania de 2025 o quién es Pedro Sánchez, contesta que no puede proporcionar esa información y recomienda utilizar la búsqueda de Google.

Lo mismo sucede con Copilot, la IA de Microsoft, que también evita responder sobre elecciones, como quién ganó las elecciones presidenciales de EEUU de 2024, aunque sí ofrece datos sobre figuras políticas como Volodímir Zelenski.

Por otro lado, como advirtieron algunos usuarios, ChatGPT de OpenAI se niega a entregar la letra de ‘Cara al sol’, el himno de la falange española, por estar “asociada con un contexto histórico y político controvertido”. En cambio, Grok, la IA de Twitter (ahora X), respondió a todas las consultas realizadas, algo que coincide con los resultados de un análisis de Gizmodo del 2024, que concluyó que Grok no censuraba sus respuestas.



Según Iris Domínguez, que investiga sobre inteligencia artificial, justicia algorítmica y sesgos de IA, las empresas de IA diseñan los chatbots así para cuidar su reputación y evitar problemas legales. Sin embargo, estas restricciones pueden afectar los derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el acceso a la información, señalan los investigadores Jordi Calvet-Bademunt y Jacob Mchangama en un artículo publicado en The Conversation.

¿Te ha llegado un bulo? Verifica en el WhatsApp de Maldita.es en el +34 644229319.