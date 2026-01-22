OPINIÓN

EDUARDO INDA (director de OKDIARIO) y el 11-M tras el choque de trenes en Adamuz

Artículo de Eulogio Paz, ex-presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

Eduardo Inda ha cargado contra la izquierda por el doble rasero ante la tragedia de Adamuz (Córdoba). El director de OKDIARIO ha denunciado la hipocresía de quienes ahora piden unidad cuando fueron los primeros en politizar tragedias anteriores Inda «La misma izquierda que pide no politizar la tragedia de Adamuz es la que fue a matar al PP con el 11-M y la DANA»

Inda ha recordado cómo esa misma izquierda que hoy invoca la unidad fue la que no dudó en utilizar políticamente las mayores tragedias que ha vivido España: «Ahora la izquierda pide unidad y que no se politice esta tragedia. Y es esa misma izquierda repugnante que politizó hasta la náusea el 11-M y consiguió un cambio de gobierno con un macro atentado terrorista islamista que dejó la friolera de 192 muertos y miles de heridos».

Que Eduardo Inda saque a colación el 11-M tras el choque de trenes en Adamuz es la prueba fehaciente de que el director de OKDIARIO, al igual que otros medios de comunicación y políticos de la derecha y ultraderecha siguen sin asimilar lo ocurrido el 11-M y tratan de servirse de cualquier trágico accidente (no es lo mismo un atentado terrorista que un accidente) para intentar lavar sus conciencias manchadas por la mentira, porque una cosa es la gestión de cualquier actuación (que puede ser acertada o errónea) y otra cosa es la mentira sobre la gestión realizada. Más allá de la errónea gestión del 11-M realizada por el Partido Popular y los medios de comunicación afines, lo que pasó es que a la errónea gestión le añadió la mentira. Antes del 11-M, Aznar mintió diciendo que había armas de destrucción masiva en Irak como pretexto para llevar a España a la guerra. Después del 11-M, Aznar y el Partido Popular mintieron tratando de cargar los atentados a ETA cuando ya eran evidentes los indicios de que había sido un atentado islamista, motivado precisamente por la participación de España en la guerra contra Irak.

Si el actual Gobierno que preside Pedro Sánchez ha cometido errores en la gestión ferroviaria tendrá que rendir cuentas por ello. Si miente sobre lo ocurrido, se pondrá a la misma altura (rastrera) que el Partido Popular, Eduardo Inda y otros partidos políticos y medios de comunicación de derecha o ultraderecha se pusieron y se siguen poniendo en lo que concierne al 11-M.

Y de lo de DANA… ya ni te cuento. Si, más allá de la gestión realizada por la Generalitat Valenciana, Eduardo Inda escribiese un artículo con todo lo verdaderamente ocurrido entre Carlos Mazón y Maribel Vilaplana en la tarde del 29 de octubre, es posible que tuviera la posibilidad de redimirse periodísticamente.