OPINIÓN

Editorial: Ir a terapia es la nueva normalidad.

Editorial de Zarabanda para la revista de octubre de 2025, dedicada a la salud mental.

Afortunadamente, somos cada vez más conscientes de que la salud no solo se refiere a las enfermedades físicas. Según un estudio de Ipsos, la salud mental ya es la mayor preocupación sanitaria en España: un 62% la sitúa en primer lugar, por delante incluso del cáncer. Hasta hace pocos años, ir al psicólogo era un tema tabú, ahora es la nueva normalidad y por eso la salud mental es el tema de este mes.

Como nos cuentan desde la Fundación Manantial, el porcentaje de personas que tendrán trastornos psicológicos graves es pequeño, pero es una mayoría de la población la que pasará por trastornos leves de ansiedad o depresión, así como por situaciones de estrés o duelo. Frente al estigma que suele ir asociado al diagnóstico, los profesionales de esa fundación nos recuerdan que los trastornos psicológicos tienen muchísimo que ver con el entorno, con tener las necesidades básicas cubiertas y espacios seguros; o con tener familia y amigos, ya que son redes de apoyo fundamentales para la salud mental.

Cuando el entorno no ayuda, porque la desigualdad o la simple mala suerte ejercen su nefasta influencia, lo que en otras personas pasaría por simples “manías” puede evolucionar hacia trastornos que sean incapacitantes, al impedir desarrollar con normalidad la vida cotidiana.

Hay una anécdota que se atribuye a Galileo Galilei: “¿Cuántos años tiene, señor?”, le preguntaron. “De 8 a 10”, respondió Galileo, pese a su barba blanca. Los asistentes le miraron con asombro. Viendo que no entendían su respuesta, agregó: “Queridos amigos…tengo, en efecto, los años que me quedan de vida; los vividos ya no los tengo como no se tiene las monedas que se han gastado”.

La vida es muy corta como para no disfrutarla. En un mundo ideal, solo sufriríamos por amor, decía un meme de internet. Así que tratemos de cuidarnos y de cuidar a la gente. No sabemos por qué puede estar pasando la persona que tenemos delante: una respuesta borde puede ocultar un duelo, como una sonrisa puede ocultar una depresión. Seamos amables con el prójimo, es gratis.

Pero, sobre todo, “no debemos caer en la trampa de pensar que cuidar la salud mental es una responsabilidad individual”, afirmaba el psicólogo Mario Pastor (Apraxia). Como enumeraba él, sufrimos la competitividad, la precariedad, las prisas. Nosotros y nosotras como personas no tenemos la culpa, que se resienta nuestra salud mental es un síntoma. ¿De qué? De que es el sistema en el que vivimos el que está enfermo.