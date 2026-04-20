Ecologistas en Acción defiende las ZBE escolares como las de Rivas

El 96% de los entornos escolares de 66 municipios analizados respira aire insalubre, según su estudio

El 96% de las proximidades de colegios analizados en 66 municipios españoles supera las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante asociado a los tubos de escape de los vehículos, puesto que se origina con las emisiones expulsadas desde los motores de combustión.

Ese porcentaje cae al 61% si se atiende los límites legales de la UE, que deben cumplirse como muy tarde en enero de 2030. Así se desprende de un estudio realizado por Ecologistas en Acción y la campaña Clean Cities entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 en el entorno de 412 centros educativos y espacios sensibles -como centros de salud, parques y plazas públicas- repartidos por 66 núcleos urbanos de 10 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y País Vasco).

El informe, dado a conocer este miércoles, recoge los resultados de la quinta campaña de ciencia ciudadana de Ecologistas en Acción con mediciones del NO2 en las cercanías de entornos escolares y espacios sensibles, entre ellos algunos en 15 capitales (Barcelona, Bilbao, Lleida, Logroño, Málaga, Murcia, Palma, Salamanca, San Sebastián, Santander, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vitoria y Zaragoza).

En cuanto a los centros educativos, se seleccionaron algunos de Educación Primaria y Secundaria ubicados en distintas densidades de tráfico motorizado, y se midieron los niveles de NO2 junto a las estaciones oficiales de control de la contaminación. En total, se colocaron 704 captadores pasivos en 412 ubicaciones (colegios en su mayoría) de 66 municipios.

CONCLUSIONES

Solo 17 de los 412 entornos analizados (un 4%) cumple las recomendaciones de la OMS de que la concentración de NO2 no supere los 10 microgramos de NO2 por metro cúbico, con lo que el 96% incumple ese límite y en ellos se respira aire nocivo para la salud.

Además, 163 (un 39%) están por debajo de los 20 microgramos por metro cúbico de NO2, el nuevo límite marcado por la Directiva de Calidad del Aire de la UE, de obligado cumplimiento a partir de 2030, de manera que el 61% rebasa este objetivo.

Ocho de los 412 entornos analizados (un 2%) se encuentran por encima de los 40 microgramos por metro cúbico, el límite legal actualmente vigente en la Europa comunitaria.

Asimismo, se han tomado mediciones en el interior de 34 centros escolares y el 80% de ellos se sitúan en niveles por encima de la recomendación de la OMS.

La contaminación del aire afecta gravemente la salud de la infancia con alergias, asma infantil, enfermedades cardiorrespiratorias y trastornos neurocognitivos que les acompañarán durante toda su vida, según Ecologistas en Acción.

Por ello, Ecologistas en Acción ha puesto en marcha cinco campañas de ciencia ciudadana desde 2022 para la medición de NO2 en entornos escolares, con 985 escuelas analizadas en cerca de 100 núcleos urbanos.

De esas campañas se desprende que solo 20 de los 985 entornos analizados (un 2%) cumplen las recomendaciones de la OMS y 217 (un 22%) hacen lo propio con la nueva directiva de la UE y 868 (el 88%) cumplen la actual normativa comunitaria.

MEDIDAS

Ecologistas en Acción apuntó que, para preservar la salud infantil y conseguir entornos educativos saludables y seguros, se deben llevar a cabo medidas dirigidas a reducir la contaminación en las vías perimetrales de los centros escolares.

Algunas de esas medidas son “pacificar” el 100% de los entornos escolares restringiendo el tráfico motorizado en torno a las escuelas, limitar la velocidad de circulación a 20 km/h, controlar y monitorizar los niveles de contaminación atmosférica y acústica en los centros, y crear caminos escolares y carriles bici practicables y seguros para las familias.

Priorizar el transporte público, compartido, en bicicleta y peatonal; limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno y destinarlos a espacio público verde o espacios de juego; naturalizar los entornos escolares para mejorar la calidad ambiental, y hacer cumplir la normativa vigente penalizando la doble fila en la puerta de las escuelas son otras medidas.

Además, Ecologistas en Acción consideró que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son “un instrumento eficaz para reducir el tráfico” y la ley obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a poner en marcha esas iniciativas y anima a desarrollarlas en entornos especialmente sensibles, como los colegios. Es justo la principal medida aprobada por el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que impulsó las «zonas escolares de especial protección» en sus colegios.