La Comunidad de Madrid alerta del aumento de estafas digitales en verano

La campaña ofrece consejos para evitar fraudes en móviles, ordenadores y compras por Internet durante las vacaciones

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una campaña de concienciación para promover un uso más seguro de los dispositivos electrónicos durante el verano, una época en la que aumentan los intentos de fraude y las estafas digitales. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Digitalización, estará activa hasta septiembre y difundirá recomendaciones a través de redes sociales, ayuntamientos y los canales de la Agencia de Ciberseguridad regional.

El objetivo es ayudar a los ciudadanos a proteger la información almacenada en teléfonos móviles, ordenadores y tabletas frente a amenazas como el phishing, las falsas plataformas de compra o la descarga de archivos maliciosos, riesgos que suelen incrementarse durante los desplazamientos y las compras vinculadas al periodo vacacional.

Consejos para evitar fraudes durante las vacaciones

La campaña se basa en mensajes breves y visuales que trasladan hábitos sencillos para reforzar la seguridad digital. Entre las principales recomendaciones figura desconfiar de páginas o plataformas sospechosas, evitar descargar archivos procedentes de remitentes desconocidos y realizar compras únicamente en sitios web oficiales o de confianza.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, destacó la importancia de la prevención frente a este tipo de amenazas. «La prevención y la formación son nuestra primera línea de defensa. Con esta actuación queremos demostrar que defender nuestros datos y aparatos frente a amenazas digitales es tan esencial como cuidarlos del agua», afirmó.

La Administración regional recuerda que muchas de estas estafas buscan obtener datos personales, credenciales bancarias o información sensible mediante enlaces fraudulentos o aplicaciones aparentemente legítimas, por lo que recomienda extremar la precaución antes de facilitar cualquier información personal por Internet.

Cursos gratuitos para mejorar la ciberseguridad

Además de la campaña informativa, la Comunidad de Madrid mantiene una oferta de formación gratuita a través de Madrid Aula Digital, donde los ciudadanos pueden acceder a una treintena de cursos relacionados con la protección frente a los delitos informáticos y el uso seguro de Internet. Entre ellos figuran programas sobre cómo identificar estafas, prevenir ataques de phishing, smishing o malware y realizar compras online con mayores garantías.

A esta oferta se suman los talleres y certificaciones que el Centro Demostrador de Ciberseguridad impartirá hasta final de año. Estas actividades están dirigidas tanto a profesionales del sector tecnológico como a estudiantes, autónomos, pequeñas empresas, empleados públicos, personas desempleadas y cualquier ciudadano interesado en reforzar sus conocimientos en materia de ciberseguridad.