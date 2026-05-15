Échale ovarios: Cómo las decisiones condicionan tu vida de la mano de Paula Peña Piña

La experiencia de esta coach te ayudará con su programa DECIDE

¿Te has planteado alguna vez si las elecciones de tu día a día reflejan realmente quién eres y qué quieres? Vivir en piloto automático es un problema muy común en la sociedad actual, donde las prioridades ajenas suelen eclipsar las propias. Para abordar este desafío, el próximo miércoles 27 de mayo, a las 19:00 horas, la Sala Miguel Hernández de Covibar acogerá una conferencia inspiradora y transformadora: «Échale ovarios: Cómo las decisiones condicionan tu vida», a cargo de la coach, mentora y formadora Paula Peña Piña.

Un enfoque práctico para recuperar el control de tu vida

Esta ponencia no será una charla teórica más. El evento está diseñado para ofrecer un espacio de reflexión cercana y práctica sobre el impacto de la toma de decisiones. Paula Peña Piña, basándose en las ideas centrales de su libro Échale ovarios, invita a los asistentes a examinar sin filtros cómo las decisiones que evitamos tomar terminan condicionando nuestro bienestar personal, emocional y profesional.

Durante el encuentro, la experta analizará los obstáculos que nos impiden tomar las riendas:

El miedo al error: Cómo la autoexigencia y el perfeccionismo paralizan nuestra capacidad de elección.

Cómo la autoexigencia y el perfeccionismo paralizan nuestra capacidad de elección. El peso de la culpa: El hábito perjudicial de priorizar a los demás por encima de nuestro propio bienestar.

El hábito perjudicial de priorizar a los demás por encima de nuestro propio bienestar. La inacción como elección: El principio de que no decidir es, en sí mismo, una decisión que nos aleja de nuestros propósitos.

Aprender a elegir con seguridad y claridad mental supone un punto de inflexión en nuestra forma de experimentar la vida y relacionarnos con el entorno.

Trayectoria y propósito: El programa DECIDE

Detrás de la figura de Paula Peña Piña hay una sólida trayectoria de más de dos décadas en el mundo de la dirección financiera y de recursos humanos. Esta vasta experiencia le ha permitido comprender desde dentro la presión que sufren los profesionales, tanto en el ámbito corporativo como en el personal.

Hoy en día, su propósito está enfocado en acompañar a mujeres profesionales a través de su programa DECIDE. Este método está diseñado para que las participantes recuperen la calma, refuercen su confianza, aprendan a establecer límites saludables y adquieran la seguridad necesaria para tomar decisiones plenamente alineadas con sus auténticos valores.