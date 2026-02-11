Duatlón Escolar de Rivas: fechas, horarios y categorías

El sábado 21 de febrero Rivas acoge pruebas para escolares dentro del circuito madrileño de duatlón.

El Duatlón Escolar de Rivas se celebra el sábado 21 de febrero como prueba puntuable del circuito escolar de la Comunidad de Madrid, con carreras para diferentes grupos de edad entre 9.00 y 13.40 horas en el recinto ferial junto al Auditorio Miguel Ríos.

Programa completo de salidas y tiempos

La jornada arranca con la apertura de la secretaría técnica y zona de transición a las 8.00 horas, donde los participantes pueden recoger dorsales y preparar su bicicleta y material.

A partir de las 9.00, las carreras se suceden por categorías, organizadas por edad y distancia:

09:00 – Juvenil masculina

09:02 – Juvenil femenina

09:04 – Cadete masculina (Campeonato de Madrid)

(Campeonato de Madrid) 09:06 – Cadete femenina (Campeonato de Madrid)

(Campeonato de Madrid) 10:00 – Infantil masculina

10:50 – Infantil femenina

11:40 – Alevín masculina

12:15 – Alevín femenina

13:05 – Benjamín (tres salidas)

(tres salidas) 13:40 – Prebenjamín (tres salidas)

Las pruebas están diseñadas para que cada grupo compita en distancias adaptadas a su edad.

Distancias por categoría

La competición combina carrera a pie y bicicleta y las distancias varían según la edad de los participantes:

Juvenil y Cadete : 2 km a pie → 10 km bici → 1 km a pie

: 2 km a pie → 10 km bici → 1 km a pie Infantil : 2 km → 7,5 km → 1,5 km

: 2 km → 7,5 km → 1,5 km Alevín : 1 km → 3,7 km → 500 m

: 1 km → 3,7 km → 500 m Benjamín : 500 m → 2 km → 250 m

: 500 m → 2 km → 250 m Prebenjamín: 250 m → 1 km → 140 m

Estas distancias están pensadas para equilibrar exigencia física y seguridad según la edad de cada competidor.

Impulso al deporte base en Rivas

La prueba forma parte del circuito escolar de duatlón de la Comunidad de Madrid y además la categoría cadete ejerce como Campeonato de Madrid, por lo que los resultados de esa franja de edad determinan los podios autonómicos.

La organización está a cargo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, con apoyo de las federaciones competentes, y las inscripciones son gratuitas, gestionadas a través de la plataforma habilitada por los organizadores con plazo abierto hasta el 18 de febrero de 2026.

Al celebrarse en un espacio urbano amplio como el recinto ferial y sus aledaños, la jornada combina deporte y ambiente familiar en la mañana del sábado 21 de febrero, con previsión de terminar alrededor de las 13.40 horas.

Qué esperar como público o participante

Los interesados —familias, clubes o deportistas escolares— deben acudir con tiempo para el registro y la preparación. La secuencia de salidas por edad permite que la atención de público y responsables sea fluida y clara.

Este duatlón escolar representa una oportunidad para que niñas y niños de Rivas-Vaciamadrid y de otros municipios madrileños compitan en un formato reglado, adapten hábitos deportivos saludables y vivan una experiencia de convivencia deportiva dentro de la Comunidad de Madrid.

Participantes en el Duatlón Escolar de Rivas, en 2024 (PUBLIO DE LA VEGA)