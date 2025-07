Dos ripenses conquistan el estrecho de Gibraltar a nado tras más de cuatro horas de esfuerzo

Ignacio Tamayo y Fernando Cayetano, vecinos de Rivas Vaciamadrid, logran cruzar a nado desde Tarifa hasta la costa de Marruecos, cumpliendo un reto internacional de natación en aguas abiertas.

El pasado 16 de mayo de 2025, los ripenses Ignacio Tamayo (59 años) y Fernando Cayetano (64) lograron cruzar el estrecho de Gibraltar a nado, completando una travesía de 16,8 kilómetros en 4 horas y 41 minutos. Partieron desde la isla de Tarifa y tocaron tierra marroquí en Punta Almansa, sumando su hazaña al desafío internacional de los Siete Océanos. Con ello, inscriben su nombre en el grupo de deportistas de Rivas que han superado esta exigente prueba acuática.

Un reto con sabor local y espíritu mundial

Aunque el estrecho de Gibraltar a nado es una meta soñada por muchos nadadores del mundo, para Ignacio y Fernando ha sido un objetivo muy personal. Amigos desde hace años y residentes en Rivas Vaciamadrid desde 1999, ambos se inscribieron en 2018, pero como hay lista de espera, no fue hasta el año 2024 cuando les llego el turno. Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas no les dejaron lanzarse al mar en septiembre del año pasado. Pero fue hasta este año cuando la meteorología les dio una ventana favorable.

El cruce, organizado por la Asociación Cruce a Nado Estrecho de Gibraltar (ACNEG), requiere preparación, paciencia y una logística precisa. Solo cuatro nadadores por día están autorizados a intentarlo entre abril y octubre. La travesía se realiza acompañada por un barco guía y una lancha de apoyo.

Corrientes, sacrificios y emoción en alta mar

“El momento en el que el mar nos negaba la posibilidad de llegar. A las dos horas, una corriente nos llevaba hacia donde no debíamos. Y nos dijeron que si no apretábamos, no llegábamos a la costa. La Virgen del Carmen, patrona de los marineros, nos quiso ayudar, y a la tercera hora nos metió un poquito hacia la deriva buena. Y a la cuarta ya veíamos la costa marroquí delante de nosotros. Aunque llegamos un poco más al oeste de lo previsto, a Punta Almansa, en lugar del islote de Punta Cires”, relató Fernando.

Los deportistas ripenses partieron del faro de la isla de las Palomas con trajes de neopreno y con el mar en calma. Sin embargo, a mitad del trayecto una fuerte corriente les desvió de su rumbo original, obligándolos a intensificar el esfuerzo. Finalmente alcanzaron la costa africana a las 17:41, con la emoción a flor de piel y la satisfacción del reto cumplido.

Durante el cruce, recibieron avituallamiento cada hora con bebidas isotónicas y geles energéticos, sin detenerse por más de unos segundos, ya que tocar la zodiac implicaría descalificación.

“La llegada fue muy emocionante”, relata Ignacio. Grabado en la memoria queda ese “pelear contra las corrientes. Hacía buen día, pero notábamos mucho el oleaje”. Y habla del espejismo inmóvil del horizonte: “Desde que sales en España siempre ves la costa africana, pero parece que no se mueve, que no se acerca y no llegas nunca”, relató Ignacio, que acumula seis Ironman (una prueba hercúlea que exige completar 3,8 km de natación, 180 de ciclismo y 42 de carrera a pie) en su historial deportivo.

Gigantes de acero si, criaturas marinas no

A pesar de que se pueden divisar delfines, rorcuales o cachalotes, la pareja ripense no se cruzó con fauna marina reseñable. Les impresionó, eso sí, otro animal de acero: los petroleros y portacontenedores. “Pedazos de barcos que no se acaban nunca”, evoca Ignacio.

Orgullo ripense y precedente para futuras generaciones

Tanto Fernando como Ignacio se unen al creciente grupo de vecinos de Rivas que han completado esta hazaña. En 2024, al menos cinco miembros de la también cruzaron el Estrecho, entre ellos la subcampeona mundial de aguas abiertas María José Rodríguez Largacha.

María José Rodríguez Largacha superó el estrecho en 2024.

Jamás olvidarán la hermosa soledad: “Estar en medio de todo ese mar, en esa inmensidad, a un lado África, al otro España. Hemos participado en otras travesías deportivas, pero con cientos de nadadores. En un Ironman podemos ser 2.000. Aquí estábamos solos”, concreta Ignacio.

RIPENSES DE LA AD RIVAS NATACIÓN QUE CRUZARON EL ESTRECHO EN 2024:

5 y 6 de septiembre 2024:

– Juan Antonio Ruiz Calvo.

– Alejandro Ramírez Esteban.

– Guillermo Zorzo Cruz.

– Alfonso Morales Rojas.

– María Dolores Ruiz Calvo, Marina Ruiz Calvo y Ángel Benito, en relevos, se quedaron a 4 kilómetros de costa: les sacaron por mal tiempo.

5 de octubre 2024:

– María José Rodríguez Largacha, subcampeona del mundo en aguas abiertas en 2025 en categoría de más de 55 años y 3 km de distancia.

Ángel Benito y las hermanas María Dolores y Marina Ruiz, que se quedaron a 4 kilómetros en su intento por relevos en 2024.

La travesía a nado del estrecho de Gibraltar representa una de las pruebas más duras del mundo en aguas abiertas. La gesta de Ignacio Tamayo y Fernando Cayetano no solo suma un hito deportivo, sino también un motivo de orgullo para Rivas Vaciamadrid.