Dos atletas del Ciudad de Rivas logran oro y plata en el cross estatal

Luna Ros y Ana Pedraza suben al podio con Madrid en el Campeonato de España por autonomías

Dos atletas del club de atletismo Ciudad de Rivas han situado a Rivas-Vaciamadrid en el podio estatal del cross tras competir con la selección de Madrid en el Campeonato de España de campo a través por autonomías, celebrado el 24 de enero en Almodóvar del Río (Córdoba). Luna Ros Lara fue plata por equipos en categoría sub-18 y Ana Pedraza Serrano logró el oro con el combinado sub-16.

La cita reunió a los mejores corredores de cada comunidad autónoma en un circuito exigente. La doble presencia del Ciudad de Rivas en selecciones distintas refuerza el peso del club en pruebas de campo a través, una disciplina en la que el atletismo ripense mantiene una progresión sostenida.

Plata sub-18 con aportación clave de Luna Ros

Luna Ros integró el equipo madrileño sub-18 que terminó segundo en la clasificación por autonomías. A nivel individual, la atleta fue novena, un resultado que aportó puntos decisivos al cómputo colectivo.

La corredora se ganó la convocatoria tras su cuarta plaza en el Campeonato de Madrid de cross (Valdemoro, 11 de enero). Vinculada al Ciudad de Rivas desde 2019, ha completado su formación en el club y cuenta con experiencia en campeonatos estatales tanto en cross como en pista.

Oro sub-16 en una carrera marcada por la resistencia

En categoría sub-16, Ana Pedraza Serrano formó parte del equipo madrileño que se proclamó campeón de España. Finalizó 36ª en la clasificación individual en una carrera condicionada por un incidente: perdió una zapatilla durante el recorrido y completó parte del trazado con un solo calzado antes de cruzar la meta.

Pedraza accedió a la selección tras ser quinta en el Campeonato de Madrid sub-16. Cumple su tercera temporada en el Ciudad de Rivas, donde ha destacado en pruebas de cross desde categorías inferiores.

Presencia ripense en selecciones autonómicas

Que dos atletas de un mismo club compitan en dos categorías de una selección autonómica no es habitual. Cada combinado estuvo formado por cinco corredoras, lo que subraya el mérito de la convocatoria y el rendimiento del Ciudad de Rivas en el ámbito del campo a través.

Estos resultados confirman la continuidad del trabajo de base del club y su capacidad para colocar deportistas en citas estatales de primer nivel, más allá del resultado puntual.

Luna Ros (sub 18) y Ana Pedraza (sub 16), en el Campeonato de España de cross 2026 de selecciones autonómicas. / Ayuntamiento de Rivas