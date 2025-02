Diez municipios madrileños presentan una iniciativa legislativa para lograr la Declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado

Los municipios de Alcorcón, Ciempozuelos, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Mejorada del Campo, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega, Pinilla del Valle y Velilla de San Antonio presentaron el pasado viernes en la Asamblea de Madrid una iniciativa legislativa para lograr la Declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado y facilitar el acceso a la vivienda.

“Somos 10 alcaldes que representamos a cerca de 800.000 madrileños que quieren que se cumpla la Ley Estatal de Vivienda en Madrid”, señaló la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, tras presentar en la Cámara madrileña la iniciativa legislativa correspondiente a la Proposición de Ley del Procedimiento Regulador para la Declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado en la Comunidad de Madrid.

“La Ley Estatal de Vivienda beneficia a la ciudadanía en dos sentidos: por un lado, no se permitiría intervenir el mercado de la vivienda, el principal problema que tienen ahora mismo los vecinos y vecinas de nuestros municipios; y, además, daría herramientas para la intervención de precios a la baja de una forma inmediata”, subrayó la alcaldesa de Alcorcón, quien añadió que “esta ley permite además que los ‘pequeños’ propietarios cuyas viviendas se oferten en alquiler puedan acceder a importantes beneficios fiscales”.

Testa se mostró rotunda: “¿Por qué en Cataluña, con un Gobierno de Salvador Illa, sí se puede aplicar la Ley Estatal de Vivienda en municipios como Viladecans? ¿Por qué sí se puede aplicar en la ciudad de A Coruña con la Xunta de Galicia? ¿Por qué en Madrid, en municipios como Fuenlabrada, Getafe o Alcorcón, no podemos aplicarla?”. “No puede ser que la insumisión de Ayuso nos lleve a la inacción; no puede ser que no se aplique una Ley Estatal de Vivienda que beneficia a la ciudadanía”, manifestó la regidora.

Según explicó, tras la presentación de esta Iniciativa Legislativa Popular «debe pasar ahora por la Mesa de la Asamblea de Madrid que debe determinar la semana que viene si se lleva a trámite o no”.

Según recordó, “no hay que olvidar que la competencia en materia de vivienda la ostenta la presidenta Ayuso y la Asamblea de Madrid por lo que nuestro deber, como representantes de nuestros vecinos, es forzar a que se aplique esa Ley Estatal de Vivienda”.

No obstante, Testa anunció que la semana que viene mantendrán una reunión con el Ministerio de Vivienda para informarles de esta iniciativa que toman los diez municipios; pero “también pediremos una reunión formal para pedir apoyo a los diferentes grupos parlamentarios”.

“Nosotros no vamos a parar y llegaremos hasta donde sea necesario: al Defensor del Pueblo o al Tribunal Constitucional en defensa de la autonomía local. No pararemos hasta conseguir que el derecho a la vivienda sea el quinto Pilar del Estado de Bienestar y una garantía para nuestros vecinos”, concluyó la alcaldesa.