Desgracias, equivocaciones y el derecho a un hogar

A todas las personas, en algún momento de la vida, nos sucede algo doloroso: una enfermedad, la pérdida de un trabajo o un ser querido, una ruptura difícil… También cometemos errores, algunos graves. Sin embargo, pocas de las personas que lean este texto habrán vivido en la calle. ¿Por qué? Porque en los momentos más duros hemos contado con el apoyo de nuestras familias, comunidades e instituciones públicas.

Cuando nos acercamos al sinhogarismo, tendemos a preguntarnos: ¿Qué le ha pasado a esta persona? ¿Qué falló en su vida? Como si esta situación solo dependiera de sus circunstancias. Es una visión extendida, pero desenfocada.

Desde HOGAR SÍ, adoptamos otra mirada: el problema del sinhogarismo no nace en las personas, sino en un sistema que no ha sabido ofrecer los apoyos necesarios para evitar o revertir el sinhogarismo. Rápidamente buscamos la etiqueta de las drogas o de la salud mental, sin ser plenamente conscientes de que son fenómenos que afectan a miles de personas en nuestras sociedades y no por ello carecen de hogar. Estas etiquetas parecen hacernos olvidar que el origen del sinhogarismo no está en malas decisiones o desgracias individuales, sino en carecer de una vivienda, en la pobreza, la soledad y en última instancia en el fallo de los sistemas de protección que deberían garantizar derechos básicos.

Desde HOGAR SÍ defendemos que el sinhogarismo se puede erradicar si cambiamos el enfoque: en lugar de señalar carencias, centremos la atención en potenciar las fortalezas de quienes lo sufren porque son inmensas, y si quien lee esto tiene dudas, que piense en la cantidad de habilidades que requiere sobrevivir en la calle.

Nuestro papel es acompañar y apoyar, pero también garantizar el acceso a la vivienda, porque solo con un hogar se puede salir del sinhogarismo e invito a cualquiera que lea esto a visitar nuestra web (37.000 personas sin hogar. Podemos solucionarlo. ) para conocer más sobre nuestro trabajo.