DEL VININO AL DIGITAL: El viaje inspirador de JOSE MOBELLAN

Desde los discos de vinilo hasta la era digital, la increíble trayectoria de 20 años de DJ José Mobellan es un testimonio de pasión por la música. En este video, te invitamos a descubrir cómo un joven de Rivas, inspirado por la vibrante escena electrónica «Remember Music», se convirtió en un pilar de la cultura musical de su barrio. José comparte recuerdos entrañables de pinchar vinilos en locales emblemáticos, su evolución a través del mundo digital y sus esfuerzos por revivir el espíritu de la música local con el proyecto «Remember XXL».

Acompáñanos a explorar la inspiradora historia de José, que fusiona música, familia y barrio. Descubre cómo usa su talento para reconectar a los vecinos, apoyar eventos locales y recuperar la alegría de compartir experiencias musicales en Rivas. Tanto si eres amante de la música como si simplemente sientes curiosidad por la evolución del dj, la historia de José te conmoverá.

¡Dale al play y apoya el movimiento para celebrar la música y la cultura de Rivas Vaciamadrid!