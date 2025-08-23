De Rivas a las cabinas: El viaje del Jorge Monje

Te invitamos a descubrir la inspiradora historia de Jorge Monje, un apasionado de la música que transformó su amor por las melodías en una profesión vibrante, llevando el nombre de Rivas más allá de sus fronteras. Desde sus inicios en clubs locales como Memphis y Bambú, hasta sus ambiciones de alcanzar escenarios más grandes, Jorge comparte cómo la música se ha convertido en su estilo de vida y su motor para apoyar a artistas locales.

Únete a Jorge mientras nos habla sobre sus experiencias como DJ, las dificultades de la profesión, su compromiso con la escena musical urbana y su visión para el futuro. Descubre cómo su dedicación diaria, colaboraciones con artistas del barrio y remixes creativos están dejando huella en plataformas como Spotify y YouTube.