DE REPÚBLICA DOMINICANA A RIVAS: La historia de JOEL RD

En este nuevo programa de La Banda de Zarabanda, recibimos al talentoso artista urbano Joel RD, directamente desde República Dominicana hasta Rivas. Joel RD nos cuenta cómo empezó en la música, sus influencias, los retos de abrirse camino fuera de su tierra y lo que se viene en su carrera.

Una charla llena de energía, flow y sinceridad, donde descubrimos el lado más real de un artista que está dejando huella en la escena urbana. Además, próximamente actuará en el festival Gira x Rivas que celebra su primera edición en el municipio de Rivas Vaciamadrid.