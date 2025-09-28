De puño y verso, una nueva colección de poesía en clave ripense

Zarabanda estrena esta colección de poesía, que se enmarca en su proyecto editorial.

El pasado viernes tuvo lugar la presentación de los tres primeros poemarios de la colección “De puño y verso”. Esta colección forma parte del proyecto editorial de Zarabanda, que se presentó hace unos meses con la publicación de la novela “Diario de una propuesta”, de Juan Manuel de Castillo.

Los libros que inauguran la colección son «Así en el bar como en la Iglesia», del joven valenciano Tomàs P. Alfonso y las reediciones de «Cupido, el yugo y las flechas», de Víctor Reloba, director de Zarabanda y de «Ataques de pánico», de Leire Olmeda, colaboradora de este medio. El recital se realizó bajo el lema “Lo personal es poético”. Poemas íntimos que no olvidan, ni quieren hacerlo, el lugar que ocupan en el mundo.

“De puño y verso” se inspira en las palabras de Gabriel Celaya cuando dice “Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse”.

La lectura de los versos se produjo en el contexto de la Fiesta del PCE, que se celebra en Rivas. Este espacio, que ha celebrado su 47ª edición, es un lugar de encuentro, diálogos y presentaciones de libros referente en todo el país.