Cuatro de cada diez casos de cáncer a nivel mundial podrían prevenirse y el tabaco es la “principal causa prevenible”

Según la OMS.

Cuatro de cada diez casos de cáncer en todo el mundo podrían prevenirse y el tabaco es la “principal causa prevenible”, según desvela un nuevo análisis global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Centro Internacional para la Investigación del Cáncer (CIIC).

Así lo precisó este martes la OMS en un comunicado en el que explicó que el estudio, publicado en vísperas del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el 4 de febrero, examina 30 causas prevenibles, entre ellas el tabaco, el alcohol, el alto índice de masa corporal, la inactividad física, la contaminación atmosférica, la radiación ultravioleta y, por primera vez, nueve infecciones cancerígenas.

A partir de datos de 185 países y 36 tipos de cáncer, el análisis estima que el 37% de todos los nuevos casos de cáncer en 2022, es decir, alrededor de 7,1 millones de casos, se relacionaron con “causas prevenibles” y los hallazgos resaltan el “enorme potencial” de la prevención para reducir la carga mundial del cáncer.

En paralelo, el estudio identifica el tabaco como la “principal causa prevenible” de cáncer a nivel mundial, responsable del 15% de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones (10%) y el consumo de alcohol (3%).

En concreto, tres tipos de cáncer, pulmón, estómago y cuello uterino, representaron casi la mitad de todos los casos de cáncer prevenibles, tanto en hombres como en mujeres, a nivel mundial.

El cáncer de pulmón se relacionó principalmente con el tabaquismo y la contaminación atmosférica, el cáncer de estómago se atribuyó “en gran medida”, según la OMS, a la infección por Helicobacter pylori y el cáncer de cuello uterino fue causado “abrumadoramente” por el virus del papiloma humano (VPH).

POR GÉNERO Y REGIONES

La carga de cáncer prevenible fue “sustancialmente mayor” en hombres que en mujeres, con un 45% de nuevos casos de cáncer en hombres en comparación con un 30% en mujeres.

En los hombres, el tabaquismo representó aproximadamente el 23% de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones con un 9% y el alcohol con un 4%. Entre las mujeres a nivel mundial, las infecciones representaron el 11% de todos los nuevos casos de cáncer, seguidas del tabaquismo con un 6% y el alto índice de masa corporal con un 3%.

El cáncer prevenible varió “considerablemente” entre regiones y, en el caso de las mujeres, la incidencia de cánceres prevenibles osciló entre el 24% en África del Norte y Asia Occidental y el 38% en África Subsahariana, mientras entre los hombres la mayor carga se observó en Asia Oriental (57%) y la menor, en América Latina y el Caribe (28%).

“Estas diferencias reflejan la distinta exposición a factores de riesgo conductuales, ambientales, ocupacionales e infecciosos, así como diferencias en el desarrollo socioeconómico, las políticas nacionales de prevención y la capacidad de los sistemas de salud”, según la OMS.

ESTRATEGIAS ADAPTADAS

A su juicio, los hallazgos “subrayan la necesidad de estrategias de prevención adaptadas a cada contexto”, que incluyan medidas “sólidas” de control del tabaco, regulación del consumo de alcohol, vacunación contra infecciones cancerígenas como el virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B, mejor calidad del aire, lugares de trabajo más seguros y entornos más saludables para la alimentación y la actividad física.

“La acción coordinada entre sectores, desde la salud y la educación hasta la energía, el transporte y el trabajo, puede evitar que millones de familias sufran la carga de un diagnóstico de cáncer”, aseveró esta agencia de la ONU, al tiempo que indicó que abordar los factores de riesgo prevenibles “no solo reduce la incidencia del cáncer”, sino que también “disminuye los costos de la atención médica a largo plazo y mejora la salud y el bienestar de la población”.

En este contexto, el jefe del equipo de la OMS para el control del cáncer y autor del estudio, Andre Ilbawi, subrayó que este es “el primer análisis global que muestra cuánto riesgo de cáncer proviene de causas que podemos prevenir». «Al examinar los patrones en distintos países y grupos de población, podemos proporcionar a los gobiernos y a las personas información más específica para ayudar a prevenir muchos casos de cáncer antes de que se presenten», abundó.

Por su parte, la jefa adjunta de la Unidad de Vigilancia del Cáncer del IARC y autora principal del estudio, Isabelle Soerjomataram, reivindicó que este estudio “histórico” es una “evaluación integral del cáncer prevenible a nivel mundial, que incorpora por primera vez las causas infecciosas de cáncer junto con los riesgos conductuales, ambientales y ocupacionales». «Abordar estas causas prevenibles representa una de las oportunidades más importantes para reducir la carga mundial del cáncer», sentenció.

Imagen de Freepik.