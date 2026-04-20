OPINIÓN

Cuando la democracia se tapa con pintura

Artículo de opinión de Elena Muñoz (PSOE), concejala de Participación Ciudadana y Barrios del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Hay formas de hacer política, y luego está la del Partido Popular en Rivas Vaciamadrid: brocha en mano y poesía bajo amenaza. Porque, al parecer, cuando la ciudadanía escribe, participa y defiende la sanidad pública, la respuesta no es debatir… sino tapar.

Los murales del “Certamen de Acción Poética” no eran grafitis improvisados ni ocurrencias marginales. Eran versos nacidos de vecinos y vecinas, seleccionados en una iniciativa cultural legítima, impulsada por colectivos locales y pensada para llenar el espacio público de algo tan peligroso como la reflexión. Y claro, eso había que borrarlo.

No deja de tener cierta coherencia: si no te gusta lo que dice la gente, lo más sencillo es hacer como si nunca lo hubiera dicho. Una mano de pintura, y problema resuelto. Democracia versión “tipex”.

Lo verdaderamente revelador no es solo el acto en sí, sino quién estaba allí. La presencia del portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular, acompañado por miembros de Nuevas Generaciones, convierte la escena en algo más que un arrebato puntual. No fue un exceso, fue un mensaje. Y bastante claro: hay expresiones ciudadanas que molestan, especialmente cuando cuestionan determinadas políticas.

Porque no olvidemos el contenido de esos murales. No hablaban de flores ni de atardeceres. Hablaban de sanidad pública. Ese incómodo recordatorio de que los servicios públicos no son un gasto a recortar, sino un derecho a defender. Y ahí es donde la poesía, al parecer, deja de ser inocente y pasa a ser subversiva.

Resulta casi entrañable, si no fuera tan preocupante, ver cómo se despliega esta épica de la censura a pequeña escala: cargos públicos y jóvenes militantes enfrentándose heroicamente a versos escritos en una pared. No contra la precariedad, no contra las listas de espera, no contra los problemas reales… sino contra poemas. Valientes.

Pero más allá de la ironía, lo ocurrido plantea una cuestión de fondo: ¿qué lugar ocupa la participación ciudadana cuando incomoda al poder? Porque esto no va solo de unos murales. Va de una forma de entender lo público como algo que se gestiona desde arriba, donde la voz de la gente es bienvenida… siempre que no disienta demasiado.

Borrar estos textos no elimina lo que representan. Al contrario, lo subraya. Porque cada capa de pintura no hace más que evidenciar el rechazo a una ciudadanía activa, crítica y comprometida.

Quizá la lección sea esta: hay quien escribe versos para defender derechos, y hay quien los borra para no tener que escucharlos. Cada cual elige su papel o su pared.