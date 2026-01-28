APLAZADO: Corte total de la A-3 en Rivas por obras de Unión Fenosa

Actualización: El Ayuntamiento de Rivas informa de que el corte previsto esta noche en la A3 ha quedado suspendido por el temporal. Avisarán cuando se fije la nueva fecha.

Este miércoles 28 de enero, la autovía A-3 estaba prevista que se cortara totalmente al tráfico en Rivas entre las 22:00 y las 06:00 horas, pero dicho corte se ha pospuesto debido a las condiciones climatológicas. El cierre está motivado por trabajos de Unión Fenosa, afectará a ambos sentidos y obligará a desviar la circulación por el casco urbano, pero aún no tiene nueva fecha prevista, según fuentes municipales.

La movilidad en el municipio se verá alterada cuando se produzca el corte. Esta medida es imprescindible para garantizar la seguridad durante la manipulación de infraestructuras eléctricas de alta tensión.

Desvíos de tráfico por Rivas

La interrupción del tráfico comenzará en una hora y día aún por determinar.

Los trabajos se llevarán a cabo para restablecer la circulación en una hora y día aún por determinar.

Para mitigar el impacto, se ha establecido un itinerario alternativo debidamente señalizado que atraviesa Rivas. El tráfico que circule por la A-3 deberá abandonar la autovía y seguir estas vías principales:

Entrada por Salida 17: Los vehículos procedentes de Madrid deberán desviarse por la Avenida de Aurelio Álvarez.

Los vehículos procedentes de Madrid deberán desviarse por la Avenida de Aurelio Álvarez. Eje de conexión: El recorrido continuará por la Avenida de Levante, cruzando gran parte de Rivas Este.

El recorrido continuará por la Avenida de Levante, cruzando gran parte de Rivas Este. Regreso a la autovía: Los conductores se reincorporarán a la A-3 en la Salida 19 a través de la Avenida de Francia.

Los conductores se reincorporarán a la A-3 en la Salida 19 a través de la Avenida de Francia. Sentido contrario: Aquellos que viajen hacia Madrid realizarán el recorrido inverso utilizando los mismos puntos de acceso.