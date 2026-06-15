Conoce las 61 propuestas a votación en los presupuestos participativos

Hasta el próximo lunes puede votarse online.

Han sido 61 las propuestas de las 84 presentadas han pasado la fase de validación técnica. Hasta el próximo lunes 22 de junio pueden decidirse qué propuestas ganan en la categoría de ciudad y en cada uno de los tres barrios.

De momento, las propuestas que más votos han recibido se encuentran en el barrio Este.

La propuesta “Plataforma, poyetes y corcheras de competición Piscina parque del sureste” supera los 110 votos. La segunda más votada, también para el polideportivo del sureste, supera los 90 votos. Se trata de la “adquisición de un marcador portátil de mesa para que el Waterpolo en Rivas no se pare”.

La tercera y cuarta propuestas más votadas superan los 70 votos. Se trata de “Ampliación número de anclajes y bicicletas en el puesto de Bicinrivas más cercano al IES Las Lagunas” para el barrio Oeste y “Bancos adaptados para personas mayores” como propuesta de Ciudad.

La propuesta para el barrio Centro más votada supera los 50 votos y propone “Mejora parque infantil Avd. José Hierro (enfrente Policía Local y Pistas Patinaje)”.

Propuestas de ciudad

En la categoría de ciudad puede decidirse entre 7 propuestas:

PinPon

Presupuesto: 35.000 €

Área: Deportes

Aumentar la cantidad de mesas de pinpon en rivas y algunas k están en mal estado cambiarlas

Más puntos públicos de carga eléctrica para coches eléctricos

Presupuesto: 74.100 €

Área: Innovación y modernización

Para promover una movilidad más sostenible que el vehículo de combustión y frenar el cambio climático propongo instalar muchos más puntos públicos de carga eléctrica para coches eléctricos porque los que hay son pocos y mal distribuidos para la cantidad de ciudadanos de Rivas.

Saneamiento y compactación del camino que va desde el final de la avd. Pilar Miró a calle Enebro

Presupuesto: 256.000 €

Área: Urbano

Saneamiento del camino de tierra que va del final de la calle Pilar Miro a la calle Enebro. Esta propuesta ya se presentó en ediciones anteriores y resulto ganadora. Pero la valoración económica de la propuesta fue de 15.000€. Por lo que solo se hizo una parte que además era la que mejor estaba. La peor parte está justo donde termina la calle Pilar Miro a la altura del cerro del Telégrafo. Porque además de piedras gordas que dificultan el caminar, está el polvo, pues en esa zona estuvo una planta de hormigón. Cuando hace aire ese polvo se va a las viviendas de la zona. Al estar las piedras sueltas con riesgo de esguince, se clavan en el calzado. Por lo tanto, haría una doble función. Pero que esta vez empiece desde Pilar Miro. Tambien adelantar la barrera hasta la parte asfaltada de la Calle Pilar Miro, para impedir que los coches se acerquen al pinar. Además, con esta mejora se podría hacer una ruta tanto de senderismo como de ciclismo, que uniría los tres barrios. Desde el polideportivo Parque del Sureste, por Avenida Profesionales de la Sanidad, siguiendo por la Avenida de Pilar Miro, coger el camino de Pilar Miro a Enebro y salir por el parque de la Barca Vieja a la derecha y llegar al final de la avenida de Las Provincias. Desde este punto coger la avenida de las Provincias a la izquierda y todo recto hasta Covibar o al llegar a la avenida de las Provincias salir a la derecha, ir por el camino nuevo al barrio de la Luna y del barrio de La Luna llegar a Covibar.</div> Este camino es utilizado por muchas personas para pasear, para running y ciclistas. Solución: Si el camino tiene que seguir siendo de tierra, se le ponga una capa de tierra que se aplaste con apisonadora par que quede compactada y así se evitaría este problema.

Rutas conocer Madrid en Rivas

Presupuesto: 5.000 €

Área: Mayores

Generar un servicio al estilo de «Conocer Madrid» donde una vez a la semana o cada 15 días se diseñe una ruta para conocer lugares emblemáticos de Madrid con guía turístico para explicar las rutas. Las plazas se pueden asignar por sorteo a través de los Centros de mayores.

Talleres de gestión emocional en los Centros de Mayores

Presupuesto: 5.000 €

Área: Mayores

Proponemos que se impartan talleres en los 3 centros de mayores de Rivas sobre gestión emocional. Podrían ser talleres de 1 mes de duración y que vayan rotando por los centros. Ya el Ayuntamiento los ha puesto en práctica en otros ámbitos pero consideramos que es primordial para la salud de nuestros mayores que se impartan en su entorno más cercano.

Bancos adaptados para personas mayores

Presupuesto: 150.000 €

Área: Urbano

Propongo que se instalen bancos adaptados a las personas mayores (más altos) en los principales parques y en las inmediaciones de los Centros que son mayoritariamente utilizados por las personas mayores (El Parque, Felipe II y Che Guevara).

Actividades para la juventud

Presupuesto: 6.000 €

Área: Juventud

Propongo que se emplee el capítulo II del presente proceso y que vaya destinado a talleres que las personas jóvenes consideren importantes o necesarias. Para ello es necesario que la Concejalía de Juventud realice un proceso de consulta con la población del municipio para ver qué consideran importante los jóvenes del municipio, nadie sabe mejor lo que necesita o es importante para la juventud que ellos y ellas mismas.

Propuestas por barrio

En los distintos barrios se puede elegir entre un mayor número de propuestas: 13 en barrio Centro, 14 en barrio Este y 27 en barrio Oeste.

Entre las propuestas de barrio Oeste destacan las 9 propuestas de transición ecológica. Se trata de “Renaturalización Av. Arco Iris”, “Renovación del espacio frente a la calle de la Espiga para uso infantil, deportivo y vecinal”, “Toldos en el parque infantil frente a Rafael Alberti”, “Modernización del parque infantil junto a CEIP Los Almendros”, “Ornamentación rotonda Avd de la Tierra”, “Sombras en el parque junto al Mario Benedetti”, “Estación BicinRivas en Parque 28 de Junio”, “Eco-Lavadero de Movilidad Sostenible: Barrio de la Luna y Zona Oeste” y “Ampliación número de anclajes y bicicletas en el puesto de Bicinrivas más cercano al IES Las Lagunas”.

En el barrio Centro el mayor número de propuestas de centra en innovación, donde 4 propuestas diferentes proponen mejoras en la iluminación de distintas vías.

En el barrio Este coinciden 4 propuestas de deportes y otras 4 de transición ecológica. Las propuestas de transición ecológica son “Mejoras entorno CEIP las Cigüeñas”, “Tirolina Rivas Futura”, “Instalación de suelo apto para niños y niñas en el Parque Las Cigüeñas” y “Merendero techado”. Sobre deporte se encuentran las propuestas “Construcción de un Skatepark público en Barrio Este”, “Propuesta de mejora de las instalaciones de la piscina de verano del casco antiguo de Rivas”, “Plataforma, poyetes y corcheras de competición Piscina parque del sureste” y “Adquisición de un marcador portátil de mesa para que el Waterpolo en Rivas no se pare”.