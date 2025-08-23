Cómo consultar los mapas de riesgo por incendios en España y Europa

La AEMET y el sistema europeo EFFIS ofrecen mapas diarios para conocer la probabilidad y gravedad de incendios forestales.

Durante episodios de calor extremo, como las olas de calor, los mapas de riesgo de incendios son clave para prevenir y reducir los daños que estos fenómenos pueden provocar. En España, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publica a diario un mapa con la probabilidad y la intensidad de posibles fuegos, mientras que el sistema europeo EFFIS de Copernicus permite consultar este riesgo en todo el continente.

Cómo funciona el mapa de riesgo de la AEMET

La AEMET publica cada día un mapa que indica la probabilidad de que se produzcan incendios forestales y su posible gravedad, sin desglosar por horas. El mapa incluye previsiones desde la fecha actual hasta la semana siguiente y utiliza una escala de colores que va de “bajo” a “extremo”, en función de la probabilidad, la extensión y la intensidad que podría alcanzar un fuego, indica la ficha informativa.

Según el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, los datos utilizados para elaborar este pronóstico corresponden a las 12 UTC (14:00 en la península), momento en el que suele alcanzarse el riesgo máximo. Sin embargo, el resultado es válido “desde varias horas antes y hasta varias horas después” de esa hora.

Para calcular este riesgo, se recogen datos de temperatura del aire seco, humedad relativa, velocidad del viento y precipitaciones de las últimas 24 horas, obtenidos en estaciones meteorológicas de la AEMET. Estos datos se introducen en el modelo numérico desarrollado por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF), que trabaja con 47.367 puntos de rejilla, cada uno representando un área de 25 kilómetros cuadrados.



El sistema europeo EFFIS y sus categorias de riesgo

A escala continental, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), parte del programa Copernicus de la Unión Europea, permite consultar el riesgo en toda Europa. Este mapa cuenta con siete categorías de riesgo y utiliza dos modelos principales: uno con predicciones de hasta nueve días (ECMWF, resolución de 8 km) y otro de hasta tres días (MeteoFrance, resolución de 10 km).

En 2021 se añadió la categoría de “muy extremo” para diferenciar las zonas del Mediterráneo que, durante el verano, se clasificaban como de riesgo extremo. Para activar el mapa en la web de EFFIS, es necesario seleccionar la opción “FIRE DANGER FORECAST” y elegir la fuente de datos y la fecha deseada. El mapa permite visualizar distintas capas a la vez, como el riesgo de incendios forestales y las zonas protegidas, y también puede mostrar dónde están activos los incendios en un momento concreto.



