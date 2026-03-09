Colapso en la atención primaria en Rivas: hasta 21 días para cita

La Plataforma de Rivas por la Sanidad Pública denuncia demoras en consultas, pruebas y cirugías.

La Plataforma de Rivas por la Sanidad Pública ha vuelto a alertar del colapso de la atención primaria en Rivas-Vaciamadrid, tras analizar decenas de citas médicas aportadas por vecinos. El estudio, elaborado durante 2025 a partir de controles semanales de citas en los centros de salud de la ciudad, concluye que los pacientes esperan entre 16 y 21 días de media para ser atendidos por su médico de familia, según el centro sanitario.

Los datos recopilados por la plataforma apuntan a que la demora media es de 16 días en el Centro de Salud La Paz, 21 días en Santa Mónica y 19 días en Primero de Mayo, cifras que, según el colectivo, reflejan una saturación prolongada del sistema sanitario local.

La organización sostiene que el análisis se ha realizado durante dos años con la colaboración de 41 vecinos que cada semana solicitan cita médica y registran el tiempo de espera.

Demoras más largas en especialidades y pruebas

El informe también analiza las listas de espera en el Hospital del Sureste, donde comparan los tiempos oficiales publicados por la Comunidad de Madrid con los recogidos por pacientes.

Según la plataforma, en algunas especialidades médicas la diferencia entre la demora oficial y la real supera varios meses. Entre los ejemplos que citan figuran digestivo, neurología o rehabilitación, donde las esperas reales alcanzarían más de 300 días en algunos casos.

La situación también se repite en pruebas diagnósticas. El colectivo señala que una ecografía podría tardar hasta 455 días, frente a los 133 días reflejados en los datos oficiales, mientras que un TAC podría demorarse cerca de 395 días.

En el ámbito quirúrgico, el estudio menciona diferencias importantes en intervenciones como cirugía general y digestiva, donde la espera real superaría los 300 días.

Reivindicación de un cuarto centro de salud

Ante esta situación, la plataforma insiste en la necesidad urgente de construir un cuarto centro de salud en Rivas, que incluya especialidades, pruebas diagnósticas y servicio de urgencias. La ciudad supera ya los 100.000 habitantes, lo que, según el colectivo, agrava la presión sobre los tres centros actuales.

La organización considera que el nuevo equipamiento sanitario debería impulsarse desde la Comunidad de Madrid, administración competente en materia sanitaria.

Concentración vecinal el 12 de marzo

La Plataforma de Rivas por la Sanidad Pública ha anunciado además una concentración ciudadana el jueves 12 de marzo a las 19:00 horas frente al Centro de Salud Santa Mónica para reclamar mejoras en la atención sanitaria.

El colectivo asegura que continuará recogiendo datos y movilizando a la ciudadanía para defender, según indican, “una sanidad pública de calidad y universal” en la ciudad.