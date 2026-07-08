Cine de verano en Rivas: seis películas gratis al aire libre

Hoy arranca el ciclo que se celebra entre julio y agosto con proyecciones gratuitas en Bellavista, La Luna y La Casa+Grande

El cine de verano de Rivas-Vaciamadrid vuelve este mes de julio con seis sesiones gratuitas al aire libre repartidas entre distintos barrios del municipio. La programación arranca este miércoles 8 de julio y se prolongará hasta el 26 de agosto, con proyecciones todos los miércoles seleccionados a las 22.00 horas en el parque Bellavista, las pistas deportivas del barrio de La Luna y La Casa+Grande. El cartel combina cine familiar, animación y dos de las películas españolas que compartieron el Goya a Mejor Película en 2025.

El programa busca ofrecer una alternativa cultural durante las noches estivales, aprovechando las temperaturas más suaves y acercando el cine a diferentes zonas de la ciudad. Todas las sesiones son de acceso libre hasta completar el aforo.

Seis noches de cine repartidas por tres barrios

Las proyecciones se celebrarán en tres espacios municipales para facilitar el acceso desde distintas zonas de Rivas. Cada recinto contará con una pantalla de gran formato, equipo de sonido y unas 200 sillas para el público asistente.

La programación comenzará el 8 de julio en el parque Bellavista con ‘Una película de Minecraft’, adaptación del popular videojuego dirigida por Jared Hess y protagonizada por Jason Momoa y Jack Black.

El 22 de julio, las pistas deportivas del barrio de La Luna acogerán la película de animación española ‘Evolution’, mientras que el 29 de julio será el turno de ‘Karate Kid: Legends’ en La Casa+Grande, nueva entrega de la conocida saga conectada con el universo de Cobra Kai.

‘El 47’ y ‘La infiltrada’, protagonistas en agosto

La programación de agosto estará marcada por la presencia de dos de las películas españolas más premiadas de los últimos años.

El 5 de agosto, el parque Bellavista proyectará ‘El 47’, dirigida por Marcel Barrena. La cinta, protagonizada por Eduard Fernández, recrea la historia real del conductor de autobús Manolo Vital y la movilización vecinal que transformó el barrio barcelonés de Torre Baró a finales de los años setenta.

El 19 de agosto, La Luna recibirá la película de animación ‘Buffalo Kids’, dirigida a todos los públicos y ambientada en el Oeste americano.

El ciclo concluirá el 26 de agosto en La Casa+Grande con ‘La infiltrada’, de Arantxa Echevarría. El largometraje narra la historia de una agente de la Policía Nacional infiltrada durante años en la organización terrorista ETA para desarticular el comando Donosti. La directora visitó Rivas en 2025 con motivo de las jornadas de CineLab.

Programación completa del cine de verano

8 de julio: Una película de Minecraft – Parque Bellavista.

Una película de Minecraft – Parque Bellavista. 22 de julio: Evolution – Barrio de La Luna.

Evolution – Barrio de La Luna. 29 de julio: Karate Kid: Legends – La Casa+Grande.

Karate Kid: Legends – La Casa+Grande. 5 de agosto: El 47 – Parque Bellavista.

El 47 – Parque Bellavista. 19 de agosto: Buffalo Kids – Barrio de La Luna.

Buffalo Kids – Barrio de La Luna. 26 de agosto: La infiltrada – La Casa+Grande.

Todas las proyecciones comenzarán a las 22.00 horas, serán gratuitas y se desarrollarán al aire libre, por lo que se recomienda acudir con antelación para asegurar asiento.