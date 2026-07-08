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Cine de verano en Rivas: seis películas gratis al aire libre

Un numeroso grupo de personas está sentado en sillas y bancos al aire libre en Rivas, disfrutando del cine de verano mientras ven películas gratis en una pantalla hinchable. Al fondo se ven árboles, y a un lado hay una furgoneta blanca aparcada.

Hoy arranca el ciclo que se celebra entre julio y agosto con proyecciones gratuitas en Bellavista, La Luna y La Casa+Grande

El cine de verano de Rivas-Vaciamadrid vuelve este mes de julio con seis sesiones gratuitas al aire libre repartidas entre distintos barrios del municipio. La programación arranca este miércoles 8 de julio y se prolongará hasta el 26 de agosto, con proyecciones todos los miércoles seleccionados a las 22.00 horas en el parque Bellavista, las pistas deportivas del barrio de La Luna y La Casa+Grande. El cartel combina cine familiar, animación y dos de las películas españolas que compartieron el Goya a Mejor Película en 2025.

El programa busca ofrecer una alternativa cultural durante las noches estivales, aprovechando las temperaturas más suaves y acercando el cine a diferentes zonas de la ciudad. Todas las sesiones son de acceso libre hasta completar el aforo.

Seis noches de cine repartidas por tres barrios

Las proyecciones se celebrarán en tres espacios municipales para facilitar el acceso desde distintas zonas de Rivas. Cada recinto contará con una pantalla de gran formato, equipo de sonido y unas 200 sillas para el público asistente.

La programación comenzará el 8 de julio en el parque Bellavista con ‘Una película de Minecraft’, adaptación del popular videojuego dirigida por Jared Hess y protagonizada por Jason Momoa y Jack Black.

Cinco personas posan con actitud heroica ante un paisaje pixelado y de formas angulosas en el cine de verano de Rivas. El texto reza: «Una película de Minecraft», con la fecha de estreno del 4 de abril. En la escena aparecen criaturas pixeladas y bloques de Minecraft.

El 22 de julio, las pistas deportivas del barrio de La Luna acogerán la película de animación española ‘Evolution’, mientras que el 29 de julio será el turno de ‘Karate Kid: Legends’ en La Casa+Grande, nueva entrega de la conocida saga conectada con el universo de Cobra Kai.

Cartel animado de una película en el que aparece una niña saltando con entusiasmo sobre la palabra «EVOLUTION». Debajo de ella, varios personajes animados, tanto animales como humanos, se encuentran en un laboratorio. El texto en español anuncia «películas gratis» en un evento de cine de verano en Rivas.
El cartel de la película «Karate Kid Legends» muestra a tres personajes en posturas de artes marciales, con la puesta de sol sobre el perfil urbano de Rivas como telón de fondo: perfecto para el cine de verano. La fecha de estreno es el 30 de mayo.

‘El 47’ y ‘La infiltrada’, protagonistas en agosto

La programación de agosto estará marcada por la presencia de dos de las películas españolas más premiadas de los últimos años.

El 5 de agosto, el parque Bellavista proyectará ‘El 47’, dirigida por Marcel Barrena. La cinta, protagonizada por Eduard Fernández, recrea la historia real del conductor de autobús Manolo Vital y la movilización vecinal que transformó el barrio barcelonés de Torre Baró a finales de los años setenta.

El cartel de la película «El 47», que forma parte del ciclo «Rivas cine de verano», muestra a un numeroso grupo de personas con expresión seria delante de un autobús rojo con el letrero de la línea 47: P. Catalunya – C. Illetres. El texto y los créditos aparecen encima y debajo de esta imagen de la proyección de «películas gratis».

El 19 de agosto, La Luna recibirá la película de animación ‘Buffalo Kids’, dirigida a todos los públicos y ambientada en el Oeste americano.

Cartel animado de la película «Buffalo Kids», ambientada en un cine de verano, en el que aparecen tres niños en una carreta de madera, dos caballos corriendo detrás de ellos y, al fondo, un grupo de personas a caballo. La fecha de estreno y los créditos figuran en la parte inferior.

El ciclo concluirá el 26 de agosto en La Casa+Grande con ‘La infiltrada’, de Arantxa Echevarría. El largometraje narra la historia de una agente de la Policía Nacional infiltrada durante años en la organización terrorista ETA para desarticular el comando Donosti. La directora visitó Rivas en 2025 con motivo de las jornadas de CineLab.

Cartel de la película «La Infiltrada», que forma parte del ciclo de cine de verano de Rivas, en el que aparece una mujer con una capucha roja, con tres personas de aspecto serio detrás de ella, y, en la parte inferior, una escena de acción con figuras enmascaradas y una furgoneta. ¡Películas gratis!.

Programación completa del cine de verano

  • 8 de julio: Una película de Minecraft – Parque Bellavista.
  • 22 de julio: Evolution – Barrio de La Luna.
  • 29 de julio: Karate Kid: Legends – La Casa+Grande.
  • 5 de agosto: El 47 – Parque Bellavista.
  • 19 de agosto: Buffalo Kids – Barrio de La Luna.
  • 26 de agosto: La infiltrada – La Casa+Grande.

Todas las proyecciones comenzarán a las 22.00 horas, serán gratuitas y se desarrollarán al aire libre, por lo que se recomienda acudir con antelación para asegurar asiento.

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