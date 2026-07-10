Charo Sandoval será la candidata de Más Madrid Rivas en las elecciones municipales de 2027

La portavoz de Más Madrid Rivas ha sido elegida en las primarias para encabezar la candidatura a la Alcaldía

La portavoz de Más Madrid Rivas, Charo Sandoval Morales, será la candidata de la formación a la Alcaldía de Rivas-Vaciamadrid en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027, después de imponerse en el proceso de primarias celebrado por la organización entre el 4 y el 6 de julio. La candidatura encabezada por Sandoval obtuvo el respaldo del 100% de la militancia participante, según los datos difundidos por el partido.

La elección supone el inicio de la preparación electoral de Más Madrid en una ciudad donde la izquierda mantiene el gobierno municipal desde hace décadas y donde la formación buscará consolidar su posición de cara a la próxima cita con las urnas.

Un respaldo unánime de la militancia

El proceso interno concluyó con la proclamación de la candidatura «Más Madrid Rivas 2027», encabezada por Charo Sandoval. Según la organización, la participación también alcanzó el 100% de la militancia con derecho a voto.

La lista está integrada por representantes institucionales que forman parte del Ayuntamiento desde 2023 y por militantes de la organización en Rivas, con el objetivo de conformar el equipo que concurrirá a las elecciones municipales de 2027.

Tras conocerse el resultado, Charo Sandoval agradeció el apoyo recibido y afirmó: «Gracias por la confianza a todas las compañeras y compañeros. Este proceso refuerza la democracia y la salud del partido. Ahora toca seguir construyendo, con ilusión y compromiso la Rivas que queremos.»

Más Madrid pone el foco en las elecciones de 2027

Con la designación de su candidata, Más Madrid Rivas abre una nueva etapa centrada en la elaboración de su proyecto político para los próximos comicios municipales.

La formación señala que su objetivo será trabajar para lograr una mayoría progresista que permita abrir un nuevo ciclo político en la ciudad y desarrollar un programa orientado a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Rivas-Vaciamadrid.

La candidatura elegida

La lista proclamada tras las primarias está formada por:

Charo Sandoval Morales.

Juan José González Blas.

Julián Alvira Terol.

Mimi Chamorro Sánchez.

Susana Mora Álvarez.

Alfredo González Menéndez.

La elección de Charo Sandoval suma oficialmente a la actual portavoz de Más Madrid Rivas al resto de nombres (todos ellos femeninos) que se postulan para las elecciones de 2027: Janette Novo por el Partido Popular (PP) y Aída Castillejo (por Izquierda Unida, a falta de ratificarlo por sus procedimientos internos). Previsiblemente, la portavoz de Más Madrid no disputaría la Alcaldía sino que aspiraría a revalidar una candidatura conjunta con los de Castillejo que les permitiera revalidar coalición de gobierno local con el PSOE, que previsiblemente presente a su secretario general, Alberto Cabeza.