CCOO Las Vegas denuncia que el Ayuntamiento de Valdemoro rechaza adherirse al sistema VioGen

El sindicato denuncia que «las consecuencias las pagan las mujeres».

La CCOO Las Vegas ha manifestado su «profunda preocupación y rechazo» ante la decisión del Consistorio de Valdemoro de no integrarse en la red VioGén. Esta herramienta, impulsada por el Gobierno de España, es crucial para la coordinación y el seguimiento policial de los casos. La negativa municipal afecta, según el sindicato, a más de 200 mujeres en situación de violencia de género en el municipio. A las que podría afectar dejándolas en una situación de mayor desprotección que si estuviera implantado dicho sistema.

CCOO Las Vegas recuerda que también se retiraron los «puntos violeta» de las últimas fiestas

La Unión Comarcal de CCOO Las Vegas ha hecho pública su protesta mediante un comunicado. En él, destacan que esta medida se suma a la retirada de los ‘puntos violeta’ durante las últimas fiestas patronales. El sindicato se pregunta si la actitud responde a «una animadversión ideológica contra el Gobierno central, a una falta de compromiso real con la igualdad o, sencillamente, a una preocupante dejadez institucional». CCOO Las Vegas subraya la gravedad de la situación en su comunicado: «Sea como sea, las consecuencias las pagan las mujeres».

Impacto local y medidas eliminadas

La decisión tiene un impacto directo y tangible en la seguridad de las vecinas de Valdemoro. Por lo que CCOO Las Vegas seguirá defendiendo la necesidad de políticas feministas. Y, en concreto, de protección de las mujeres ante las violencias machistas. «Mujeres que, sin embargo, hoy siguen solas, desprotegidas, por decisión política», concluyen rotundamente en su comunicado. En este caso, en particular, el sindicato CCOO Las Vegas seguirá demandando al Ayuntamiento de Valdemoro, gobernado por una coalición del Partido Popular y Vox con el popular David Conde como alcalde:

La adhesión al Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (VioGén).

La implementación de ‘puntos violeta’ durante las celebraciones festivas locales.