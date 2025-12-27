Catorce carrozas «de cine» protagonizarán la Cabalgata de Reyes 2026 de Rivas

El 5 de enero participarán las AMPAs y los Reyes Magos en el desfile navideño.

La Cabalgata de Reyes del próximo lunes 5 de enero de 2026, una de las celebraciones más multitudinarias de Rivas, tendrá este año una temática inspirada en la historia del cine, con 14 carrozas diseñadas por las AMPAs de los centros educativos de la ciudad que acompañarán a las de los Reyes Magos durante el recorrido, que comenzará a las 17:00 horas desde el auditorio Miguel Ríos.

El multitudinario evento en Rivas se celebra el lunes 5 de enero, desde las 17.00. Las AMPAs son las protagonistas del desfile con sus carrozas decoradas inspirándose en películas, recoge la nota publicada por el Ayuntamiento.

Las carrozas, diseñadas por alumnado y familias de las AMPAs, se unirán a las de Melchor, Gaspar y Baltasar para recorrer las calles de la ciudad hasta llegar a la plaza de la Constitución, donde los Reyes saludarán al público antes de continuar su tradicional reparto de regalos por los hogares.

El desfile contará además con un primer tramo inclusivo para niñas y niños con trastorno del espectro autista (TEA), en el que no habrá música ni efectos de luces intensos, así como con la participación del espectáculo “Universe”, de la compañía alemana Oakleaf, que anima el recorrido con artistas en zancos representando elementos del universo.



Listado completo de carrozas de las AMPAs y Reyes Magos

Carrozas temáticas de las AMPAs, que se suman a las de Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar:

Los Almendros: ‘Toy Story’

Victoria Kent: ‘Piratas del Caribe’

Las Cigüeñas: ‘Matrix’

La Luna: ‘Star Wars’

Los Álamos: ‘Frozen’

José Iturzaeta: ‘Parque Jurásico’

Hans C. Andersen: ‘King Kong’

Jarama: ‘Mary Poppins’

La Escuela: ‘Batman’

Dulce Chacón: ‘Harry Potter’

Rafael Alberti: ‘Inside Out’

María Isabel Zulueta: ‘Peter Pan’

El Parque: ‘El mago de Oz’

José Saramago: ‘Avatar’

La cabalgata de Reyes, de Rivas, al inicio de su recorrido. MARIO F. TREJO