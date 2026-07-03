Rivas inhabilita dos infraviviendas en la Cañada Real para evitar nuevas ocupaciones

El Ayuntamiento actúa en el sector 4 para impedir la reocupación y la compraventa ilegal de construcciones vacías tras un realojo

El Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid ha intervenido en la inhabilitación de dos infraviviendas del sector 4 de la Cañada Real con el objetivo de impedir que vuelvan a ser ocupadas o utilizadas para operaciones de compraventa ilegal. La actuación tuvo lugar a petición de la Comunidad de Madrid, propietaria de los terrenos. Afecta a una construcción que ya estaba deshabitada. Además, afecta a otra cuyos ocupantes han accedido a un realojo dentro del Pacto Regional por la Cañada Real.

Según la información facilitada por el Consistorio, la intervención busca cerrar el paso a nuevos usos irregulares de estas parcelas. Por otro lado, pretende evitar que vuelvan a convertirse en viviendas precarias o en un foco de actividad especulativa. La administración municipal señala que dispone de mayor capacidad operativa para actuar sobre el terreno. Sin embargo, la titularidad del suelo corresponde a la Comunidad de Madrid.

El riesgo de reocupación tras los realojos

El Ayuntamiento sostiene que el periodo comprendido entre el traslado de una familia y la inhabilitación o demolición de la infravivienda vacía es especialmente delicado. Durante ese intervalo pueden producirse nuevas ocupaciones o incluso operaciones de compraventa ilegal sobre suelo público.

El Gobierno municipal advierte desde hace tiempo del impacto que tienen estas prácticas en la Cañada Real. En este lugar, algunas parcelas y construcciones vacías acaban siendo utilizadas para obtener beneficios económicos mediante la venta irregular de espacios. Además, se alquilan habitaciones y barracones en condiciones muy precarias.

El Ayuntamiento de Rivas reclama un plan para frenar la especulación en Cañada Real

La necesidad de actuar con mayor rapidez frente a estas situaciones también salió a relucir durante la última Asamblea de la Cañada Real. En ese encuentro se propuso impulsar un plan de choque para combatir el uso irregular del suelo público. Asimismo, se busca evitar que personas ajenas a los procesos de realojo obtengan un beneficio económico aprovechándose de la situación de vulnerabilidad existente en la zona.

Las entidades sociales que trabajan en la Cañada también han reclamado una mayor coordinación entre administraciones para reducir el tiempo que transcurre entre los realojos y la inutilización definitiva de las infraviviendas que quedan vacías.

Pendiente la creación del consorcio por la Cañada Real, como demanda Rivas

El Ayuntamiento de Rivas insiste además en la necesidad de constituir el consorcio previsto en el Pacto Regional por la Cañada Real para agilizar los procedimientos y coordinar los realojos. El Consistorio recuerda que, pese al acuerdo alcanzado hace casi dos años para movilizar 330 millones de euros destinados a facilitar el acceso a una vivienda digna, todavía no se ha creado la estructura jurídica necesaria para ejecutar ese compromiso.

La administración local considera que la solución a la situación de la Cañada Real requiere una planificación estable, financiación suficiente, coordinación institucional y un calendario claro. Esto permitiría ofrecer certidumbre a las familias afectadas. Además, ayudaría a evitar que continúen produciéndose situaciones de especulación sobre suelo público.