Retiran seis gafas para el eclipse por riesgo ocular

FACUA alerta sobre seis modelos con problemas en sus filtros antes del eclipse del 12 de agosto.

Las autoridades de protección al consumidor han ordenado la retirada de seis modelos de gafas para observar el eclipse solar del 12 de agosto por el riesgo de provocar lesiones oculares. FACUA-Consumidores en Acción ha informado este lunes 10 de agosto de las alertas emitidas en varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid, ante las deficiencias detectadas en estos productos.

Los productos afectados pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia. Las autoridades han detectado problemas relacionados con los filtros utilizados en las gafas, que pueden dificultar la correcta localización del Sol durante la observación del fenómeno.

Estos son los seis modelos afectados

Entre los productos retirados figuran las Lionstar LSP1, las gafas de ECP Eye Care Professional y las Pelispan. También se encuentran el modelo QW-50Z1 de Homanaje, el O37-R de Orro, correspondiente al lote 2603-01, y las gafas Opticalia GP0247.

El problema no implica necesariamente que el filtro deje pasar una cantidad excesiva de radiación desde el primer momento. Según las alertas difundidas, algunos filtros presentan una transmitancia inadecuada y son demasiado oscuros, lo que puede impedir al usuario distinguir correctamente el disco solar.

Esta circunstancia puede llevar a una persona a apartarse las gafas o moverlas para intentar localizar el Sol. Ese gesto deja los ojos expuestos directamente a la radiación solar y puede ocasionar lesiones graves en la retina.

Las alertas afectan también a Madrid

Las órdenes de retirada y prohibición de comercialización de los distintos modelos se han emitido entre el 29 de julio y el 5 de agosto. Además de Madrid, las alertas han afectado a otras comunidades autónomas como Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón.

FACUA recomienda comprobar las gafas antes de utilizarlas y evitar productos cuya procedencia o características no puedan verificarse. La organización recuerda que la protección debe ser específica para la observación solar y cumplir los requisitos establecidos para este tipo de productos.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será especialmente relevante en España, lo que ha disparado la demanda de gafas específicas durante los últimos días. Ante la retirada de estos seis modelos, los consumidores deben comprobar el producto antes de mirar directamente al Sol.