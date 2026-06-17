Covibar pide desmantelar la Cañada Real en Rivas

La cooperativa plantea convertir los terrenos colindantes en una gran zona verde para uso ciudadano

La Cooperativa Covibar solicitará al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid el desmantelamiento de las infraviviendas existentes en la Cañada Real y la transformación de este espacio en una gran zona verde de uso público. La iniciativa llega tras el cambio de lindes con Madrid que entró en vigor el pasado mes de enero y que, según la entidad vecinal, abre una oportunidad para recuperar estos terrenos para el disfrute de la ciudadanía.

La propuesta será trasladada al Consistorio mediante una serie de reuniones con responsables municipales y con la Concejalía de Barrio Oeste. El objetivo es impulsar una actuación urbanística y ambiental que permita recuperar la zona situada junto al barrio de Covibar, uno de los más afectados históricamente por la proximidad del asentamiento.

Covibar vincula la petición a problemas de seguridad

En el documento difundido por la cooperativa, la entidad argumenta que la cercanía de la Cañada Real ha generado durante años problemas relacionados con la delincuencia y el tráfico de drogas, así como un importante impacto en la convivencia vecinal. Entre los motivos expuestos, Covibar menciona el tránsito habitual de consumidores de droga por las calles del barrio y recuerda el homicidio ocurrido el pasado mes de marzo en una plaza de la zona.

Por este motivo, la cooperativa considera que el Ayuntamiento debe actuar para hacer cumplir la normativa urbanística y abordar el desmantelamiento de las construcciones ilegales existentes en el entorno de la Cañada Real.

Una gran zona verde junto a Covibar

La propuesta de la Cooperativa Covibar plantea aprovechar el nuevo escenario administrativo generado por el cambio de límites municipales para recuperar tanto la vía pecuaria como los suelos públicos colindantes ocupados ilegalmente por manos privadas. El objetivo final sería crear un amplio espacio verde destinado al uso público y al esparcimiento de los vecinos de Rivas-Vaciamadrid, especialmente de quienes residen en Covibar.

La entidad sostiene que esta transformación permitiría mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona, al tiempo que contribuiría a la regeneración ambiental de un área que ha sufrido importantes alteraciones durante las últimas décadas.

La recuperación del Cerro del Olivar

Entre las iniciativas concretas que Covibar pretende plantear al Ayuntamiento destaca la recuperación del Cerro del Olivar, un espacio histórico para el barrio que actualmente permanece en manos privadas y cuyo acceso, según la cooperativa, se ha visto dificultado por las sucesivas ampliaciones realizadas en el entorno de la Cañada Real.

La organización recuerda que este enclave natural fue utilizado por los primeros vecinos del barrio antes de la creación de otras zonas verdes urbanas, como el Parque de Asturias. Además, propone impulsar una futura restauración forestal inspirada en la transformación del Cerro del Telégrafo, hoy convertido en el parque Mazalmadrit.

La iniciativa abre así un nuevo debate sobre el futuro de la Cañada Real en su tramo más próximo a Covibar, una zona especialmente perjudicada por su proximidad al asentamiento y que, en cambio, ganaría zonas verdes y de esparcimiento si ese suelo público volviera a manos de toda la ciudadanía de Rivas-Vaciamadrid.