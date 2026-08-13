OPINIÓN

Ante la crisis de la vivienda, Rivas aporta soluciones

Artículo de opinión de Alberto Cabeza Saco, Secretario General del PSOE de Rivas.

Si hay un problema evidente al que se enfrenta el conjunto de la sociedad actual es el del acceso a la vivienda. Las estadísticas en torno a la venta y al alquiler, los rankings de ciudades más caras y más baratas en las que vivir, los casos de personas que viven en condiciones casi humillantes por no poder permitirse el alquiler de una vivienda digna copan hoy las portadas de los medios de comunicación. El acceso a la vivienda se ha instalado en el debate público como una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, si no la mayor, y es responsabilidad de la Política, en el buen término de la palabra, aportar soluciones al problema.

Al problema del acceso a la vivienda hay que hacerle frente, hay que preocuparse y ocuparse de él, no vale con quedarse en la crítica y la pataleta de quién no aporta soluciones. Son muchas las fórmulas que se están poniendo sobre el tablero. El Gobierno de España ha creado una empresa pública de vivienda, Casa 47, y ha aprobado una Ley de Vivienda que algunas comunidades autónomas se niegan a aplicar. Sobre todo, la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, quien mediante una clara y sectaria insumisión, reniega de ella por el solo hecho de provenir del Gobierno de España. Su aplicación provocaría, entre otras cosas, topar los precios de los alquileres e intervenir en un primer orden, de forma positiva, en un mercado muy tensionado.

En el ámbito municipal, la otra fórmula de intervención en el mercado de la vivienda es aumentar la oferta de vivienda a través de distintos planes y promociones. Ayuntamientos como el de Rivas estamos ya manos a la obra. En abril, la EMV entregó una promoción de 83 viviendas en régimen de alquiler para jóvenes en la avenida de Pilar Miró, iniciada durante el pasado mandato, con mi compañera Pilar Alonso en la Concejalía de Urbanismo y Vivienda.

Y en estos días, la Junta de Gobierno Local ha licitado ya tres parcelas dotacionales para la construcción de unas 500 viviendas en régimen de alquiler. El modelo apuesta por un sistema de concesión, con un exhaustivo control público sobre los procedimientos, de forma que esta vivienda protegida no se pueda convertir, en unos años, en alimento para la especulación. Se trata de viviendas que estarán perfectamente integradas en la trama urbana de Rivas y que servirán para seguir haciendo ciudad, creando espacios de encuentro y mejorando la convivencia, con las plantas bajas destinadas a locales comerciales o a espacios de uso municipal. Y lo más importante: viviendas de calidad que estarán por debajo del precio del módulo de vivienda protegida que establece la Comunidad de Madrid.

En todo caso, una ciudad como Rivas, con una economía saneada y una fuerte estructura municipal, no puede asumir sola el reto de resolver el problema del acceso a la vivienda. El resto de las administraciones, la autonómica y la central, deben también arrimar el hombro: la primera, construyendo vivienda pública y asequible, con controles públicos y evitando que los fondos buitre terminen haciéndose con estas propiedades; la segunda, poniendo los recursos de los planes estatales de vivienda y la extraordinaria herramienta en que se ha convertido Casa 47 a disposición de los ayuntamientos, que somos quienes mejor conocemos la realidad de nuestros municipios.