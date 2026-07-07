CampAICE reúne en Granada a jóvenes con implante coclear para reforzar su autonomía

Del 5 al 12 de julio, una treintena de adolescentes de toda España comparten una semana de convivencia y actividades accesibles

Los adolescentes con implante coclear tendrán este verano un espacio pensado para compartir experiencias con otros jóvenes que viven una realidad similar. Del 5 al 12 de julio, una treintena de participantes de entre 11 y 17 años, procedentes de distintas comunidades autónomas, participan en una nueva edición de CampAICE, el campamento organizado por la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE), que este año se celebra en el campamento El Molinillo, en Arenas del Rey (Granada).

La iniciativa busca favorecer la autonomía, la inclusión y el desarrollo personal de los jóvenes mediante una semana de convivencia en la que la accesibilidad forma parte de todas las actividades. El objetivo es que los participantes puedan relacionarse en un entorno donde no tengan que explicar continuamente qué supone llevar un implante coclear y donde la comunicación resulte plenamente accesible.

Un campamento adaptado a las necesidades de los participantes

CampAICE se celebra desde hace más de una década y se ha consolidado como un punto de encuentro para adolescentes con implante coclear de toda España. Además del componente lúdico, el programa pretende reforzar la confianza, la autoestima y el sentimiento de pertenencia entre los asistentes.

Todas las actividades incorporan medidas de accesibilidad, entre ellas bucle magnético y subtitulado en talleres y explicaciones, para garantizar que todos los participantes puedan seguir la programación y participar en igualdad de condiciones.

Naturaleza, deporte y visitas culturales

El programa combina actividades de aventura, deporte y naturaleza con talleres, dinámicas de grupo y excursiones. Durante esta edición, los jóvenes visitarán el Parque de las Ciencias de Granada, la Alhambra y el centro histórico de la ciudad, completando una agenda diseñada para fomentar tanto la convivencia como el aprendizaje.

Desde la organización destacan que uno de los principales valores del campamento son los vínculos que se crean entre los participantes. Muchos llegan sin conocer a nadie y regresan con amistades repartidas por distintos puntos del país. Una de las expresiones que, según la Federación AICE, más se repite al finalizar cada edición es: «Qué comprendid@ me he sentido».

Un espacio para detectar nuevas necesidades

La convivencia también permite a la Federación AICE conocer de primera mano las inquietudes y necesidades de los adolescentes con implante coclear. La información recopilada durante el campamento sirve para diseñar futuras acciones y proyectos orientados a mejorar su calidad de vida y favorecer su plena inclusión social.

La organización ha informado además de que los medios de comunicación interesados podrán realizar entrevistas y obtener imágenes durante el desarrollo del campamento, especialmente el 11 de julio, coincidiendo con la visita del grupo al Parque de las Ciencias, la Alhambra y el centro histórico de Granada.