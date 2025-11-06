Buxadé asistirá a un acto en defensa de los cristianos perseguidos por milicias yihadistas en Rivas (Madrid)… – gaceta.es

Este jueves a partir de las 20.00 en Rivas (Madrid), Jorge Buxadé, eurodiputado de VOX, y Marius Cito Nkunzi, párroco de Rivas natural del Congo, ofrecerán una conferencia bajo el título Cristianos perseguidos: la verdad que no se quiere ver. El acto, que finalmente se celebrará en el hotel Sercotel AB Rivas, tuvo que cambiar de ubicación tras las presiones de grupos de izquierda y organizaciones afines que trataron de impedir su realización.

Según ha denunciado Buxadé, el evento ha sido objeto de un intento de boicot por parte de «los de siempre», en referencia a colectivos que, afirma, pretenden silenciar cualquier debate sobre la persecución religiosa en el mundo. «Aquí en Bruselas, a punto de volver a España, me cuentan que los de siempre han intentado boicotear el acto de esta noche para hablar del genocidio de los cristianos, asesinados por milicias yihadistas en África, Asia y Oriente Medio. Pero los nuestros han aguantado”, señaló el dirigente de VOX en un vídeo difundido en redes sociales.

Buxadé animó además a los simpatizantes de su formación a acudir al encuentro y a promover iniciativas similares en sus localidades: «Os animo a que hoy acudáis al final del día a Rivas, a ese primer evento sobre los cristianos perseguidos. Y a todos los que queráis que se hable de este tema en vuestros pueblos o ciudades, poneos en contacto con VOX en el Parlamento Europeo; acudiremos prestos a la llamada».

Fuentes del partido aseguran que el cambio de emplazamiento fue necesario debido a las presiones ejercidas por colectivos de extrema izquierda que contactaron con los responsables de varios locales para forzar la cancelación del acto. Finalmente, VOX ha confirmado que la conferencia se llevará a cabo en el Sercotel AB Rivas, situado en la Avenida Francisco de Quevedo 2, en Rivas-Vaciamadrid.

El encuentro forma parte de una campaña internacional impulsada por el grupo europeo de VOX para denunciar la violencia que sufren comunidades cristianas en distintas regiones del mundo. Buxadé ha insistido en que «mientras en Europa se ignora el sufrimiento de millones de cristianos perseguidos, en muchos países la fe se paga con la vida», y ha subrayado que la libertad religiosa «es un derecho humano que no puede seguir siendo relegado por razones ideológicas».

