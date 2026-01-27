BOTI ON THE BEAT: La máquina del perreo que no te puedes perder en Rivas

¡Prepárate para una noche inolvidable celebrando los mejores clásicos del reggaetón! Boti on the beat, criado prácticamente en Rivas y talentoso dj con amplia trayectoria, te invita a redescubrir los sonidos que definieron una era. De Daddy Yankee a Don Omar, los ritmos clásicos se unen a una energía electrizante en esta sesión especial. El Dj lanza su nuevo proyecto, «La máquina del perreo», una fiesta que tendrá lugar este mes de febrero en El Teken Rivas.

Este evento no es solo música: es una celebración. Entrada gratuita, un ambiente dinámico y temazos icónicos hacen de esta una noche que no te puedes perder. El próximo 7 de febrero de 2026, en Sala El Teken, en el Zoco de Rivas, para bailar, conectar y revivir la magia del reggaetón antiguo.

Descubre cómo Boti On The Beat combina la nostalgia con vibras modernas, creando una experiencia única para fans jóvenes y mayores. ¿Listo para crear recuerdos? ¡Dale play y comparte esta entrevista de Zarabanda TV!