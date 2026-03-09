Logo Zarabanda
Bicicletada 7M en Rivas reúne a más de 90 ciclistas pese a la lluvia

Un grupo de ciclistas de pie en un escenario en Rivas detrás de varias bicicletas y material ciclista, con una pancarta de "30 días en bici" en la pared. Los individuos parecen estar escuchando al hombre de delante que lee en un papel.

El evento fue organizado por colectivos ciclistas feministas y asociaciones vecinales previo al 8M.

La Bicicletada 7M, impulsada por colectivos de ciclistas feministas y asociaciones vecinales, reunió este sábado 7 de marzo a entre 90 y 110 personas en Rivas-Vaciamadrid, a pesar de la lluvia persistente. La convocatoria, organizada por Ciclo Refugio y Rivas Respira junto a la Asamblea 8M Rivas, combinó una marcha reivindicativa en bicicleta con actividades culturales y charlas en la Sala Marcos Ana.

La movilización arrancó a las 11.00 horas con dos columnas ciclistas que partieron desde la avenida Ocho de Marzo y la avenida del Levante. Ambas rutas confluyeron en la avenida de los Almendros antes de continuar el recorrido hasta la plaza de la Constitución, donde finalizó la marcha.

Familias y menores participaron en la ruta, que se desarrolló tanto por carriles bici como por la calzada y atravesó puntos como la glorieta de La Espiral y la calle Electrodo.

Una persona vestida con ropa deportiva rosa, gorra incluida, sostiene un micrófono y un trozo de papel mientras está de pie en un escenario frente a una pantalla de proyección en blanco en el evento Bicicletada 7M en Rivas, rodeado de ciclistas.
Una mujer habla por un micrófono en un escenario oscuro cerca de una pantalla de proyección que muestra una presentación de COSLADAENBICI 15 años, con enlaces, un gráfico de bicicletas e información para ciclistas sobre la próxima Bicicletada 7M en Rivas.
Un grupo de personas con camisetas rojas a juego tocan tambores frente a un moderno edificio durante la Bicicletada 7M en Rivas. Las bicicletas de los ciclistas, decoradas con globos morados, están aparcadas cerca. El suelo mojado sugiere que ha llovido recientemente.
Un grupo de ciclistas circula en bicicleta por una carretera mojada durante la Bicicletada 7M de Rivas. El ciclista más cercano a la cámara lleva chaqueta y casco rosas. La carretera está señalizada con el símbolo de la bicicleta y el cielo está nublado.
Un grupo de ciclistas circula en bicicleta por una carretera asfaltada y mojada de Rivas. El cielo está nublado, los árboles y las farolas bordean la ruta, y una mujer vestida de ciclista rosa y un hombre con chaqueta morena lideran la Bicicletada 7M.
Un grupo de personas con camisetas rojas tocan tambores en el exterior de un edificio durante la Bicicletada 7M en Rivas. En primer plano, una bicicleta rosa con una caja de carga negra está aparcada. Varios ciclistas y espectadores observan, algunos con paraguas en la mano.
Un grupo de personas con camisetas rojas a juego con dibujos amarillos tocan tambores e instrumentos de percusión en el exterior de un moderno edificio de Rivas, al paso de los ciclistas de la Bicicletada 7M.

Una marcha ciclista feminista bajo el temporal

Aunque la lluvia acompañó durante toda la mañana, la participación se mantuvo. La actividad formaba parte de la campaña internacional 30 Días en Bici y buscaba reivindicar el uso cotidiano de la bicicleta desde una perspectiva feminista y comunitaria.

La llegada a la plaza de la Constitución estuvo acompañada por la batucada Bembe do Sol, que recibió a los participantes mientras continuaba la llovizna.

Tras la marcha ciclista, la Asamblea 8M de Rivas leyó un manifiesto feminista acompañado por una pieza musical creada para la ocasión. Durante el recorrido también participó pedaleando la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, que se sumó a la movilización junto a los colectivos organizadores.

Un grupo de ciclistas se reúne al aire libre en Rivas para la Bicicletada 7M, frente a un edificio naranja. Algunos sostienen banderas, unos pocos llevan casco y un adulto tira de un niño en un remolque de bicicleta. Entre el grupo se ven globos y pancartas.
Una bicicleta morada de estilo vintage con manillar alto y asiento de banana está aparcada en una acera junto a otra naranja. Al fondo, cascos de ciclistas aluden a un reciente evento de la Bicicletada 7M en Rivas junto a la fachada acristalada del edificio.
Primer plano de una bicicleta verde de época aparcada sobre el pavimento mojado durante la Bicicletada 7M en Rivas, con ciclistas vestidos de rojo y amarillo cerca. Una bandera azul y blanca ondea detrás del grupo.
Un grupo de personas, entre las que hay ciclistas, permanecen en el exterior de un edificio sosteniendo una pancarta morada con un símbolo feminista y el texto 8M Rivas. Algunos hablan con micrófonos y otros sostienen papeles. Detrás de ellos se ven carteles en las paredes.
Tres bicicletas con cuadros característicos y grandes manillares están aparcadas en una zona pavimentada y húmeda frente a un moderno edificio durante la Bicicletada 7M. Al fondo se ven ciclistas y otras bicicletas, con una pancarta colgando.
Un grupo de ciclistas con bicicletas se reúnen bajo el voladizo de un edificio cerca de una acera en Rivas. Un agente de policía les acompaña, y en primer plano, a la izquierda, se ve una bandera azul y blanca que señala la Bicicletada 7M.
Una mujer de pie en un escenario sosteniendo un micrófono, hablando frente a una pantalla que muestra Coslada en Bici y un gráfico de bicicleta, invitando a los ciclistas a unirse al próximo evento Bicicletada 7M de Rivas con enlaces web mostrados.

Charlas sobre movilidad, empoderamiento y bicicleta

La jornada continuó en la Sala Marcos Ana con un programa de actividades pensado para ampliar el debate sobre movilidad sostenible y participación de las mujeres en el ciclismo.

El espacio acogió varias intervenciones de activistas del ámbito ciclista. Entre ellas, una ciclista local expuso motivaciones para usar la bicicleta a diario y sus beneficios en creatividad y vitalidad. También participó la presidenta de Coslada en Bici, que explicó el funcionamiento de su taller social de autorreparación y defendió la necesidad de una pasarela ciclista y peatonal que conecte Coslada con Madrid.

Otra intervención presentó el proyecto Women in Bike, una iniciativa estatal que organiza rutas acompañadas para mujeres con el objetivo de facilitar la iniciación en el ciclismo y crear redes de apoyo entre ciclistas.

La organización también preparó un espacio de conciliación con actividades infantiles y un pequeño servicio de comida con opciones sin gluten y fruta ecológica de productores locales.

Un grupo de ciclistas, entre los que se encuentran niños y adultos, circulan en bicicleta por un carril bici mojado en Rivas durante la Bicicletada 7M. Las señales de tráfico y los coches aparcados se ven al fondo en este día nublado.
Un grupo de ciclistas, entre ellos niños y adultos, montan en bicicleta por una carretera mojada bajo un cielo nublado durante la Bicicletada 7M en Rivas. Un niño con chaqueta roja y casco verde sigue al grupo entre árboles y señales de tráfico a lo largo de la ruta.
Un grupo de ciclistas circula en bicicleta por una vía urbana mojada de Rivas durante la Bicicletada 7M, con una bicicleta tirando de un remolque rojo para niños que exhibe una bandera blanca. Los ciclistas llevan cascos y mochilas mientras se ve un coche de policía al fondo.
Un grupo de ciclistas de pie en un escenario en Rivas detrás de varias bicicletas y material ciclista, con una pancarta de "30 días en bici" en la pared. Los individuos parecen estar escuchando al hombre de delante que lee en un papel.
Ciclistas se reúnen para la Bicicletada 7M en Rivas, con bicicletas adornadas con globos morados. Están en una plaza pavimentada ante un moderno edificio en un día nublado, abrigados con chaquetas y sombreros. Árboles desnudos enmarcan la escena.
Un grupo de ciclistas, niños y adultos, se reúnen con bicicletas en una plaza abierta cerca de un moderno edificio durante la Bicicletada 7M en Rivas. Algunas bicicletas llevan globos atados y las banderas ondean mientras al fondo se ven árboles sin hojas.
Un grupo de personas, entre ellas ciclistas de Rivas, permanecen de pie frente a un edificio. Algunos sostienen una pancarta morada con un símbolo femenino y "8M Rivas", mientras otros leen en papeles cerca de un micrófono.

Cine para cerrar la jornada

El programa de la Bicicletada 7M terminó con la proyección de la película La bicicleta verde, que narra la historia de una niña saudí que lucha por poder montar en bicicleta en un contexto social que lo prohíbe.

El film sirvió como cierre simbólico de una jornada que combinó movilidad sostenible, reivindicación feminista y participación vecinal.

