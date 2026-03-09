Bicicletada 7M en Rivas reúne a más de 90 ciclistas pese a la lluvia

El evento fue organizado por colectivos ciclistas feministas y asociaciones vecinales previo al 8M.

La Bicicletada 7M, impulsada por colectivos de ciclistas feministas y asociaciones vecinales, reunió este sábado 7 de marzo a entre 90 y 110 personas en Rivas-Vaciamadrid, a pesar de la lluvia persistente. La convocatoria, organizada por Ciclo Refugio y Rivas Respira junto a la Asamblea 8M Rivas, combinó una marcha reivindicativa en bicicleta con actividades culturales y charlas en la Sala Marcos Ana.

La movilización arrancó a las 11.00 horas con dos columnas ciclistas que partieron desde la avenida Ocho de Marzo y la avenida del Levante. Ambas rutas confluyeron en la avenida de los Almendros antes de continuar el recorrido hasta la plaza de la Constitución, donde finalizó la marcha.

Familias y menores participaron en la ruta, que se desarrolló tanto por carriles bici como por la calzada y atravesó puntos como la glorieta de La Espiral y la calle Electrodo.

Una marcha ciclista feminista bajo el temporal

Aunque la lluvia acompañó durante toda la mañana, la participación se mantuvo. La actividad formaba parte de la campaña internacional 30 Días en Bici y buscaba reivindicar el uso cotidiano de la bicicleta desde una perspectiva feminista y comunitaria.

La llegada a la plaza de la Constitución estuvo acompañada por la batucada Bembe do Sol, que recibió a los participantes mientras continuaba la llovizna.

Tras la marcha ciclista, la Asamblea 8M de Rivas leyó un manifiesto feminista acompañado por una pieza musical creada para la ocasión. Durante el recorrido también participó pedaleando la alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, que se sumó a la movilización junto a los colectivos organizadores.

Charlas sobre movilidad, empoderamiento y bicicleta

La jornada continuó en la Sala Marcos Ana con un programa de actividades pensado para ampliar el debate sobre movilidad sostenible y participación de las mujeres en el ciclismo.

El espacio acogió varias intervenciones de activistas del ámbito ciclista. Entre ellas, una ciclista local expuso motivaciones para usar la bicicleta a diario y sus beneficios en creatividad y vitalidad. También participó la presidenta de Coslada en Bici, que explicó el funcionamiento de su taller social de autorreparación y defendió la necesidad de una pasarela ciclista y peatonal que conecte Coslada con Madrid.

Otra intervención presentó el proyecto Women in Bike, una iniciativa estatal que organiza rutas acompañadas para mujeres con el objetivo de facilitar la iniciación en el ciclismo y crear redes de apoyo entre ciclistas.

La organización también preparó un espacio de conciliación con actividades infantiles y un pequeño servicio de comida con opciones sin gluten y fruta ecológica de productores locales.

Cine para cerrar la jornada

El programa de la Bicicletada 7M terminó con la proyección de la película La bicicleta verde, que narra la historia de una niña saudí que lucha por poder montar en bicicleta en un contexto social que lo prohíbe.

El film sirvió como cierre simbólico de una jornada que combinó movilidad sostenible, reivindicación feminista y participación vecinal.