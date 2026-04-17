OPINIÓN

Basta ya del abandono a las familias del Mercedes Vera

Artículo de opinión de Carlos Rodríguez, padre de alumnado del CEIP Mercedes Vera

Antes de comenzar. Soy de izquierdas, fui parte de una lista electoral en las municipales y mis opiniones son mías, lógicamente.

Lo digo porque ya estamos demasiado acostumbrados a que cada vez que las vecinas y vecinos reclamamos al gobierno de Ayuso que cumpla con sus competencias, su franquicia municipal sólo se preocupa de victimizarse intentando transformar (de manera bastante torpe) las reivindicaciones ciudadanas en ataques imaginarios a su partido con el fin de tapar su inutilidad o de usar un sofisticado “trilerismo dialéctico” para anular al que se atreva a replicarlos, escudándose de manera bastante lamentable en intereses ideológicos o partidistas. Así que si van a hablar de mí, pues ya lo hago yo antes.

Aclarado este punto para llegar a lo realmente importante, yo creo que ya está bien, por dios, lo del abandono de las obras del colegio Mercedes Vera es muy serio, y sí, remarco abandono porque es lo que está sucediendo. Las familias lo vemos a diario. Así que por favor, basta ya de esconderse en la inventiva, en el bulo y en el politiqueo rancio y póngase a trabajar.

Basta ya de ignorar y faltar al respeto a las asociaciones que se dejan la piel buscando soluciones para las familias. Basta de señalar las pancartas que se sacan como último recurso para denunciar las deficiencias de los servicios públicos de nuestra ciudad, culpa de la incapacidad de unos representantes que en lugar anteponer el interés general, sólo se dedican a la confrontación y al conflicto constante, como si todo se redujese a una lucha de poder o a un falso hostigamiento contra la Comunidad de Madrid.

Ya está bien de buscar subterfugios para eludir responsabilidades. Esto no va de ideología, va del bienestar y del futuro de cientos de niñas y de niños y de la tranquilidad de sus familias, independientemente del partido al que voten.

No necesitamos fotos vacías de contenido en redes sociales. Necesitamos que las obras del Mercedes Vera se reanuden de manera urgente.