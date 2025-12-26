OPINIÓN

¡Basta ya de vasallajes!

Artículo de Eubilio Rodríguez para su sección «Impertinencias».

Con este título el movimiento ATTAC (Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras y la Acción Ciudadana) hace pública su lectura del reciente acuerdo sellado entre Ursula von der Leyen y Donald Trump que, en su opinión, estrangula la soberanía europea. Europa – dice – acepta un estatuto de vasallo, vasallaje energético, industrial y militar de EE.UU.

Europa deberá invertir 640.000 millones de euros en energía estadounidense (petróleo y gas) en tres años. Compromiso no solo económicamente irracional (la energía rusa era significativamente más barata) sino estratégicamente suicida.

Hará que el 60% de la energía europea proceda de EEUU, anulando la diversificación, concediéndole así un estatuto de oligopolio en un sector estratégico. Y la UE, mientras predica la transición verde, firma un pacto que le ata a la energía fósil americana.

Impone un arancel general del 15% a la mayoría de los productos europeos. Medida que asfixia la competitividad de sectores clave al encarecer artificialmente sus precios.

Las empresas europeas habrán de invertir 600.000 millones de euros en EEUU, bajo la amenaza de aplicar aranceles de un 35% a las exportaciones europeas a EEUU si no se cumple.

En inversiones para la guerra los europeos tendrán que dedicar el 5% de su PIB a defensa, para terminar enriqueceiendo al Complejo Armamentístico Militar Estadounidense. Aun sabiendo que no se enfrenta a amenazas que no pudieran encontrar salida por otros medios. Se sacrifican así políticas sociales por recortes en pensiones, sanidad y empleo público, medidas medioambientales, etc.

El acuerdo supone, finalmente, una claudicación regulatoria, ya que la U.E. acepta la sustitución del principio de precaución (pilar fundamental de la legislación comunitaria en materia de salud pública, alimentación y medio ambiente) por el principio de mercado.

Elimina asimismo el marco regulatorio europeo que limita la circulación de stablecoins basadas en divisas extranjeras, como el dólar, para proteger su soberanía monetaria y financiera. Estas monedas, emitidas por grandes corporaciones estadounidenses, amenazarán al euro, ya que operarán con mínimas restricciones.

Capitulación más grave y moralmente obscena: la complicidad estructural de la Unión Europea en el genocidio del pueblo palestino. Al priorizar sus intereses comerciales y geopolíticos con Israel y EEUU, ha traicionado sus propios valores fundacionales.

Ante este panorama, Attac propone un cambio de rumbo que priorice:

El rechazo a acuerdos comerciales lesivos que sacrifiquen la soberanía y la dignidad europea.

Destinar recursos (públicos y coordinados a nivel europeo) al desarrollo de tecnologías críticas: semiconductores, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones.

Inversión industrial pública y protección que fortalezca la base industrial comunitaria.

Despliegue de grandes instalaciones de energías renovables y de almacenamiento.

El Informe Draghi de 2024 propone un Plan de Inversión Conjunto de 800.000 millones anuales para reforzar la base industrial y tecnológica europea: elevar la productividad y la competitividad, ganar músculo industrial, preservar la agenda de sostenibilidad y el proceso de digitalización y convertir a Europa en un poder geopolítico y económico capaz de tutear a las dos superpotencias.

Este programa supondría un paso adelante en la construcción europea. Para ello debería ir acompañado de una democratización real de sus instituciones: elección por sufragio directo de la Comisión y un Parlamento con iniciativa legislativa.

La dignidad no se negocia. Es el momento de construirla y defenderla. En parecida situación, el Brasil de Lula y el resto de los países – BRICS se niegan a humillarse y están buscando una solución conjunta sabiendo aprovechar los recursos y oportunidades económicas y políticas con las que cuentan.