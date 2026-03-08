La Ruta de la Croqueta 2026 llegará a 37 comercios locales

La tercera edición de esta actividad del partido político Vecinos por Rivas se celebrará los días 14, 15, 21 y 22 de marzo.

La 3ª Ruta de la Croqueta de Rivas-Vaciamadrid se celebrará los próximos 14, 15, 21 y 22 de marzo con la participación de 37 restaurantes repartidos por el municipio. La iniciativa, impulsada por el partido local Vecinos por Rivas, busca dinamizar la hostelería y atraer a vecinos y visitantes en torno a uno de los platos más populares de la gastronomía española.

Durante dos fines de semana consecutivos, los establecimientos ofrecerán sus propuestas de croquetas, que podrán ser valoradas por el público a través de un formulario online habilitado para la ocasión .

37 restaurantes y opciones solo en sábado

El listado incluye locales consolidados y otros que se suman por primera vez a la ruta gastronómica. Entre los participantes figuran Al Punto, La Maraña, El Palacio Criollo, La Perla Negra, Bamboleo, El Vallina, Boom Restaurante, Butaka Rivas, RAGÚ Trattoría Rivas, Kokoa Rivas, Sukha Gastrobar o La Conservera, entre otros .

Algunos establecimientos, como El Barrio, Aquimismo, Bar Miró o Somallao, solo participarán los sábados, por lo que conviene planificar la visita con antelación .

Para facilitar el recorrido, la organización ha habilitado un mapa en Google Maps accesible mediante código QR, disponible en redes sociales y en los propios locales .

Cómo votar y participar en los sorteos

Además de degustar las distintas propuestas, los asistentes podrán votar su croqueta favorita a través de un formulario online activo durante el evento .

La edición de este año incluye varios sorteos. Por un lado, se entregarán dos premios de 50 euros entre quienes compartan la publicación del evento o suban una fotografía degustando croquetas en redes sociales con el hashtag #RUTACROQUETARIVAS2026 y etiquetando a la organización .

Como novedad, y gracias al patrocinio de la inmobiliaria Redpiso Rivas Futura, se sortearán dos cenas valoradas en 100 euros para consumir en restaurantes participantes. Para optar a este premio será necesario votar en el formulario y seguir las cuentas indicadas por la organización.

Apoyo de los restaurantes al partido político Vecinos por Rivas

La ruta cuenta con el respaldo de más de una quincena de patrocinadores, entre ellos inmobiliarias, talleres, comercios y empresas de servicios de la ciudad. Desde Vecinos por Rivas enmarcan la iniciativa en su apuesta por apoyar al tejido hostelero y comercial del municipio.

La Ruta de la Croqueta se ha consolidado como una de las citas gastronómicas del calendario local y el evento de mayor visibilidad para este partido político que aspira a entrar en el Consistorio en 2027, tras rozar el concejal en los anteriores comicios.