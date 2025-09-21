Atención primaria: conoce cómo se encuentra tu centro de salud

Consulta la información sobre presión asistencial o satisfacción con la facilidad para conseguir cita en la atención primaria madrileña.

El centro de salud Miguel Servet, de Alcorcón, ha sido en el que se ha atendido, de media, a un mayor número de personas por profesional en medicina de familia y día, con 41,6 en 2024. También en Alcorcón se encuentra el centro de salud con mayor presión asistencial en enfermería.

En Fuenlabrada se encuentra el centro de salud con la valoración global más baja y en el distrito Centro de la capital el que tiene mejor valoración global, con un 97 % de alta valoración el año pasado. Los centros de salud de Rivas se encuentran entre los que más reclamaciones reciben, pero ese ranking lo encabeza el centro de salud Carabanchel Alto.

Toda esta información se encuentra publicada en el último informe del Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud. Con datos de 2024, refleja la situación de los 264 centros de salud de la Comunidad de Madrid. En esta tabla puedes consultar los datos más relevantes y consultar cómo se encuentra tu centro de salud.

Definición de términos

Consulta aquí la definición de algunos de los términos usados en el Observatorio.

Población

Población asignada: Nº total de personas y por tramo de edad con Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) vinculada a un centro de salud.

Nº total de personas y por tramo de edad con Tarjeta Sanitaria Individual (TSI) vinculada a un centro de salud. Población atendida: Porcentaje de personas distintas que han sido atendidas al menos en una ocasión en el año y en cada uno de los meses (de enero a diciembre), del conjunto de personas que tienen su tarjeta sanitaria vinculada a un centro de salud.

Porcentaje de personas distintas que han sido atendidas al menos en una ocasión en el año y en cada uno de los meses (de enero a diciembre), del conjunto de personas que tienen su tarjeta sanitaria vinculada a un centro de salud. Presión asistencia ajustada: Número de personas que, por término medio, es atendido por profesional y día de trabajo efectivo en medicina de familia, pediatría o enfermería.

Número de personas que, por término medio, es atendido por profesional y día de trabajo efectivo en medicina de familia, pediatría o enfermería. Satisfacción con el médico de familia o pediatra: Porcentaje de pacientes satisfechos y muy satisfechos con el médico de familia o pediatra de su centro de salud. La valoración del grado de satisfacción con el profesional médico se realiza mediante una escala de 5 categorías, desde 1 “Muy insatisfecho” hasta 5 “Muy satisfecho”.

Satisfacción

Satisfacción con el tratamiento para el dolor: Este indicador muestra el porcentaje de pacientes en atención primaria que manifiestan haber tenido dolor en el último mes y están satisfechos o muy satisfechos con el tratamiento del mismo.

Este indicador muestra el porcentaje de pacientes en atención primaria que manifiestan haber tenido dolor en el último mes y están satisfechos o muy satisfechos con el tratamiento del mismo. Satisfacción con la amabilidad del médico de familia o pediatra: Porcentaje de pacientes satisfechos y muy satisfechos con la amabilidad del médico de familia o pediatra de su centro de salud. La valoración del grado de satisfacción con el profesional médico se realiza mediante una escala de 5 categorías, desde 1 “Muy insatisfecho” hasta 5 “Muy satisfecho”.

Porcentaje de pacientes satisfechos y muy satisfechos con la amabilidad del médico de familia o pediatra de su centro de salud. La valoración del grado de satisfacción con el profesional médico se realiza mediante una escala de 5 categorías, desde 1 “Muy insatisfecho” hasta 5 “Muy satisfecho”. Satisfacción con la comodidad y confort de la sala de espera: Porcentaje de pacientes satisfechos y muy satisfechos con la comodidad y el confort del lugar de espera del centro de salud. La valoración del grado de satisfacción global con la sala de espera se realiza mediante una escala de 5 categorías, desde 1 “Muy insatisfecho” hasta 5 “Muy satisfecho”.

Porcentaje de pacientes satisfechos y muy satisfechos con la comodidad y el confort del lugar de espera del centro de salud. La valoración del grado de satisfacción global con la sala de espera se realiza mediante una escala de 5 categorías, desde 1 “Muy insatisfecho” hasta 5 “Muy satisfecho”. Satisfacción con la facilidad para conseguir cita con el médico de familia/pediatra: Porcentaje de pacientes que están satisfecho y muy satisfechos con la facilidad para conseguir cita con su médico de familia/pediatra. La valoración del grado de satisfacción con la facilidad de conseguir cita en primaria se realiza mediante una escala de 5 categorías, desde 1 “Muy insatisfecho” hasta 5 “Muy satisfecho”.

Porcentaje de pacientes que están satisfecho y muy satisfechos con la facilidad para conseguir cita con su médico de familia/pediatra. La valoración del grado de satisfacción con la facilidad de conseguir cita en primaria se realiza mediante una escala de 5 categorías, desde 1 “Muy insatisfecho” hasta 5 “Muy satisfecho”. Satisfacción global con la atención recibida: Porcentaje de pacientes satisfechos y muy satisfechos con la atención sanitaria recibida en el centro de salud. La valoración del grado de satisfacción global con la atención recibida se realiza mediante una escala de 5 categorías, desde 1 “Muy insatisfecho” hasta 5 “Muy satisfecho”.

Índices

Grado de recomendación del centro: Porcentaje de pacientes que recomiendan el centro de salud al que han acudido. La valoración de la recomendación del centro de salud se realiza mediante una escala dicotómica, “Si” o “No” se recomienda el centro de salud.

Porcentaje de pacientes que recomiendan el centro de salud al que han acudido. La valoración de la recomendación del centro de salud se realiza mediante una escala dicotómica, “Si” o “No” se recomienda el centro de salud. Índice de reclamaciones: El índice de reclamaciones refleja la frecuencia relativa con la que los ciudadanos presentan reclamaciones en relación con el volumen de actividad asistencial prestada, es decir, cuántas reclamaciones se producen por cada 10.000 actos asistenciales realizados en los centros de salud.

El índice de reclamaciones refleja la frecuencia relativa con la que los ciudadanos presentan reclamaciones en relación con el volumen de actividad asistencial prestada, es decir, cuántas reclamaciones se producen por cada 10.000 actos asistenciales realizados en los centros de salud. Índice de satisfacción con la humanización : Porcentaje de pacientes satisfechos y muy satisfechos con la humanización en atención primaria. Para la construcción de este índice se han escogido nueve preguntas de la encuesta de satisfacción que se agregan en cinco dimensiones clave relacionadas con la humanización como son: 1) el trato y la amabilidad de los profesionales; 2) los tiempos de espera para pedir cita y para entrar a consulta; 3) la información facilitada por el médico en la consulta; 4) la dedicación del médico; y 5) el tratamiento del dolor.

: Porcentaje de pacientes satisfechos y muy satisfechos con la humanización en atención primaria. Para la construcción de este índice se han escogido nueve preguntas de la encuesta de satisfacción que se agregan en cinco dimensiones clave relacionadas con la humanización como son: 1) el trato y la amabilidad de los profesionales; 2) los tiempos de espera para pedir cita y para entrar a consulta; 3) la información facilitada por el médico en la consulta; 4) la dedicación del médico; y 5) el tratamiento del dolor. Índice de satisfacción con la información: Para la construcción de este índice se han escogido tres preguntas consideradas clave en la comunicación en atención primaria que abordan las explicaciones que le proporciona el médico sobre su salud, la claridad de la información sobre cómo debe tomar la medicación recetada y las explicaciones sobre su salud que le dan los profesionales de enfermería.

Cobertura

Cobertura de atención a la persona mayor, con fragilidad, con deterioro funcional o dependencia: En relación al total de personas de 70 años o más, porcentaje de personas en este tramo de edad que tienen realizada una valoración de la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria a través del Índice de Barthel, cada dos años en los que tienen entre 70 y 79 años y anualmente en las personas de 80 años o más. Además se incluye a las personas menores de 70 años que presenten un deterioro funcional o dependencia al menos grave (Índice de Barthel ≤ 60 puntos).

En relación al total de personas de 70 años o más, porcentaje de personas en este tramo de edad que tienen realizada una valoración de la capacidad para realizar las actividades básicas de la vida diaria a través del Índice de Barthel, cada dos años en los que tienen entre 70 y 79 años y anualmente en las personas de 80 años o más. Además se incluye a las personas menores de 70 años que presenten un deterioro funcional o dependencia al menos grave (Índice de Barthel ≤ 60 puntos). Cobertura de atención a pacientes adultos con EPOC: Personas de 40 años o más con diagnóstico de EPOC a las que se atiende y se hace seguimiento en atención primaria, en relación al número estimado de personas de 40 años o más con EPOC. El número total de personas con EPOC o población diana a la que se dirige este servicio es un número teórico de casos esperados, definido en los estudios de prevalencia realizados en la Comunidad de Madrid.

Personas de 40 años o más con diagnóstico de EPOC a las que se atiende y se hace seguimiento en atención primaria, en relación al número estimado de personas de 40 años o más con EPOC. El número total de personas con EPOC o población diana a la que se dirige este servicio es un número teórico de casos esperados, definido en los estudios de prevalencia realizados en la Comunidad de Madrid. Cobertura de atención a pacientes adultos con hipercolesterolemia como factor de riesgo cardiovascular : Personas mayores de 14 años con diagnóstico de hipercolesterolemia más otro factor de RCV o con riesgo cardiovascular global alto o muy alto identificado, a las que se atiende y se hace seguimiento en atención primaria, en relación con la población diana, que es el número total estimado de personas mayores 14 años con hipercolesterolemia más otro factor de RCV o con RCV global alto o muy alto. Este número teórico de casos esperados viene definido por estudios de prevalencia realizados en la Comunidad de Madrid y/o España.

: Personas mayores de 14 años con diagnóstico de hipercolesterolemia más otro factor de RCV o con riesgo cardiovascular global alto o muy alto identificado, a las que se atiende y se hace seguimiento en atención primaria, en relación con la población diana, que es el número total estimado de personas mayores 14 años con hipercolesterolemia más otro factor de RCV o con RCV global alto o muy alto. Este número teórico de casos esperados viene definido por estudios de prevalencia realizados en la Comunidad de Madrid y/o España. Cobertura de atención a pacientes adultos con hipertensión arterial : Personas mayores de 14 años con diagnóstico de hipertensión a las que se atiende y se hace seguimiento en atención primaria, en relación al número estimado de personas susceptibles de ser hipertensas entre la población mayor de 14 años. El número total de hipertensos o población diana a la que se dirige este servicio es el número teórico de casos esperados definido en los estudios de prevalencia realizados en la Comunidad de Madrid.

: Personas mayores de 14 años con diagnóstico de hipertensión a las que se atiende y se hace seguimiento en atención primaria, en relación al número estimado de personas susceptibles de ser hipertensas entre la población mayor de 14 años. El número total de hipertensos o población diana a la que se dirige este servicio es el número teórico de casos esperados definido en los estudios de prevalencia realizados en la Comunidad de Madrid. Cobertura de atención a pacientes adultos con obesidad : Personas mayores de 14 años con diagnóstico de obesidad a las que se atiende y se hace seguimiento en atención primaria, en relación al número estimado de personas obesas de la población mayor de 14 años. El número total de obesos o población diana a la que se dirige este servicio es el número teórico de casos esperados definido en los estudios de prevalencia realizados en la Comunidad de Madrid.

: Personas mayores de 14 años con diagnóstico de obesidad a las que se atiende y se hace seguimiento en atención primaria, en relación al número estimado de personas obesas de la población mayor de 14 años. El número total de obesos o población diana a la que se dirige este servicio es el número teórico de casos esperados definido en los estudios de prevalencia realizados en la Comunidad de Madrid. Cobertura de atención domiciliaria a personas con dependencia grave o total : Porcentaje de personas con dependencia grave o total (Índice de Barthel ≤ 60) que tienen al menos una visita domiciliaria realizada en el año.

: Porcentaje de personas con dependencia grave o total (Índice de Barthel ≤ 60) que tienen al menos una visita domiciliaria realizada en el año. Cobertura de atención a pacientes adultos con diabetes mellitus: Personas mayores de 14 años con diagnóstico de diabetes mellitus a las que se atiende y se hace seguimiento en atención primaria, en relación al número estimado de personas con diabetes mellitus de la población mayor de 14 años. El número total de diabéticos o población diana a la que se dirige este servicio es el número teórico de casos esperados, definido en los estudios de prevalencia realizados en la Comunidad de Madrid.

Medicamentos

Porcentaje de medicamentos biosimilares : El indicador refleja el porcentaje de prescripción de medicamentos biosimilares dispensables a través de receta médica respecto a todos los medicamentos, biosimilares y no biosimilares, con el mismo principio activo.

: El indicador refleja el porcentaje de prescripción de medicamentos biosimilares dispensables a través de receta médica respecto a todos los medicamentos, biosimilares y no biosimilares, con el mismo principio activo. Número de envases por habitante y tramo de edad : El indicador refleja el número medio de envases por cada habitante asignado a un centro de salud (aunque algún habitante no haya recibido ninguno). La fórmula matemática es: total de envases prescritos dividido por el total de habitantes.

: El indicador refleja el número medio de envases por cada habitante asignado a un centro de salud (aunque algún habitante no haya recibido ninguno). La fórmula matemática es: total de envases prescritos dividido por el total de habitantes. Medicamentos genéricos: El indicador muestra el porcentaje de medicamentos genéricos respecto al total de medicamentos prescritos en los centros de salud y recogidos por los pacientes. La fórmula matemática es: Envases de medicamentos genéricos divididos por los envases de todos los medicamentos.



Promoión de la salud

Actividades de educación para la salud a grupos : Número total de intervenciones de EpS desarrolladas con grupos por los centros de salud en el año, que tienen identificada la población diana a la que van dirigidas, el área temática que abordan, e incluyen un cronograma de realización con al menos 3 sesiones de 45 minutos.

: Número total de intervenciones de EpS desarrolladas con grupos por los centros de salud en el año, que tienen identificada la población diana a la que van dirigidas, el área temática que abordan, e incluyen un cronograma de realización con al menos 3 sesiones de 45 minutos. Actividades de educación para la salud en centros educativos : Número total de intervenciones de EpS desarrolladas en el año por los centros de salud en centros educativos, que tienen identificado el nombre del centro educativo, la población diana a la que van dirigidas (alumnado, profesorado, padres, madres), el área temática que abordan, e incluyen el cronograma de realización con al menos 3 sesiones de 45 minutos. Porcentaje de centros de salud que realizan en el año actividades de EpS en centros educativos, con respecto al total de centros de salud de la Comunidad de Madrid.

: Número total de intervenciones de EpS desarrolladas en el año por los centros de salud en centros educativos, que tienen identificado el nombre del centro educativo, la población diana a la que van dirigidas (alumnado, profesorado, padres, madres), el área temática que abordan, e incluyen el cronograma de realización con al menos 3 sesiones de 45 minutos. Porcentaje de centros de salud que realizan en el año actividades de EpS en centros educativos, con respecto al total de centros de salud de la Comunidad de Madrid. Cobertura de detección del riesgo cardiovascular y otros problemas de salud en el adulto : En relación al total de personas mayores de 18 años, porcentaje de personas en este tramo de edad que en los últimos 4 años tienen realizadas actividades de detección sobre: consumo de tabaco, consumo de riesgo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y sedentarismo y, si tienen entre 40 y 74 años, además la detección de hipercolesterolemia y la valoración del riesgo cardiovascular global.

: En relación al total de personas mayores de 18 años, porcentaje de personas en este tramo de edad que en los últimos 4 años tienen realizadas actividades de detección sobre: consumo de tabaco, consumo de riesgo de alcohol, hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad y sedentarismo y, si tienen entre 40 y 74 años, además la detección de hipercolesterolemia y la valoración del riesgo cardiovascular global. Cobertura de promoción de la salud en la adolescencia : Porcentaje de personas de 20 años que al menos una vez en los 5 años anteriores (entre los 15 y los 19), han recibido consejo sobre utilización de métodos anticonceptivos para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (uso de preservativo) y sobre hábitos tóxicos (consumo de tabaco, alcohol y otras drogas).

: Porcentaje de personas de 20 años que al menos una vez en los 5 años anteriores (entre los 15 y los 19), han recibido consejo sobre utilización de métodos anticonceptivos para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (uso de preservativo) y sobre hábitos tóxicos (consumo de tabaco, alcohol y otras drogas). Cobertura de promoción en la infancia de hábitos saludables : Porcentaje de personas de 0 a 14 años, ambos inclusive, que han recibido una vez en los últimos 3 años información o consejos sobre: alimentación saludable, prevención de accidentes, prevención de inicio del tabaquismo y sobre exposición solar excesiva; en relación al total de población de 0 y los 14 años.

: Porcentaje de personas de 0 a 14 años, ambos inclusive, que han recibido una vez en los últimos 3 años información o consejos sobre: alimentación saludable, prevención de accidentes, prevención de inicio del tabaquismo y sobre exposición solar excesiva; en relación al total de población de 0 y los 14 años. Lactancia materna mantenida a los 6 meses: Porcentaje de lactantes de 12 a 23 meses de edad que tienen registrado en su historia clínica el consumo de leche materna exclusiva o complementada (con otros líquidos, leche artificial u otros alimentos) más allá de los 6 meses de vida.





















