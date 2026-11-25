La asociación laica ve «caza de brujas» en la orden de Ayuso

La entidad de Rivas se solidariza con el profesorado en huelga y recuerda el «adoctrinamiento» que sí se permite: religión, capillas y catequistas con dinero público

La Asociación Laica de Rivas ha tildado de «caza de brujas» las instrucciones de neutralidad de la Comunidad de Madrid, ha mostrado su solidaridad con el profesorado en huelga y ha recordado el «adoctrinamiento» que sí se permite: religión, capillas universitarias y catequistas con dinero público.

La asociación ha difundido un comunicado firmado por su secretario, Antonio del Río, y fechado el 23 de noviembre, en el que responde al documento de instrucciones que la Consejería de Educación remitió a los centros el 19 de noviembre. Para la entidad, el texto «atenta contra la libertad de expresión del profesorado, contra la libertad de cátedra y contra el derecho a la huelga».

«Caza de brujas» y formulario de denuncias

El comunicado señala que las instrucciones crean «un sistema de vigilancia y denuncia» a través de un formulario oficial de incidencias por el que padres, alumnos y miembros del claustro pueden comunicar supuestos incumplimientos. «Esta “caza de brujas” —escribe— atenta contra la libertad de expresión del profesorado, contra la libertad de cátedra y contra el derecho a la huelga, fomenta la delación, y sitúa a los equipos directivos en una posición de vigilancia sobre sus propios claustros».

La asociación compara ese control con lo que, dice, sí se ha permitido en los centros: «No ha sido así cuando ha permitido y promovido símbolos y movilizaciones en los centros, como las banderas de Ucrania o las protestas contra leyes educativas estatales».

Religión, capillas y catequistas

El texto añade el argumento que la entidad considera decisivo: «No ha sido ni es así el ‘adoctrinamiento’ de la religión en las escuelas, como una verdad revelada, dogma de fe». Y reclama que se denuncie también «el ‘adoctrinamiento’ representado por la asignatura de religión, de obligada oferta, en los centros públicos y concertados, las capillas en las universidades públicas, el sostenimiento de los catequistas con el dinero de los impuestos de todos los contribuyentes, creyentes o no».

Es la cuarta voz local que se pronuncia sobre la orden, después de la AFA del CEIP Mario Benedetti, que pidió retirarla el 23 de noviembre, y de la nota tanto de Podemos como de IU Rivas de esta semana. La Asociación Laica de Rivas tiene recorrido en el debate sobre laicidad: en junio se posicionó sobre el modelo de separación Iglesia-Estado en el municipio.

La Asociación Laica de Rivas ha tildado de «caza de brujas» las instrucciones de neutralidad de la Comunidad de Madrid, ha mostrado su solidaridad con el profesorado en huelga y ha recordado el «adoctrinamiento» que sí se permite: religión, capillas universitarias y catequistas con dinero público.