Así fue la Feria del Vehículo Sostenible de Rivas 2025

La Feria del Vehículo Sostenible de Rivas Vaciamadrid hizo historia del 10 al 12 de octubre en el recinto ferial Miguel Ríos. Más de 9.000 m², 16 concesionarios y 400 vehículos de más de 20 marcas se unieron para celebrar la movilidad del futuro.
El público disfrutó de pruebas de conducción, talleres infantiles, zona gastronómica, DJ en directo y sorteos con premios de hasta 1.000 €.
Organizada por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y ASEARCO, la feria se consolidó como la cita imprescindible del motor sostenible en Madrid.