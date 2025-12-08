ASEARCO reúne a cerca de 200 empresarios en su tradicional encuentro navideño

La Copa de Navidad sirvió para celebrar el buen momento que vive la asociación de empresarios de la comarca.

La Asociación de Empresarios de Arganda, Rivas y Comarca (ASEARCO) congregó ayer a alrededor de dos centenares de representantes del tejido empresarial del Sureste de Madrid en su tradicional Copa de Navidad, un evento celebrado en la Finca Restaurante La Laguna de las Madres que combinó networking, análisis económico y balance de actividad empresarial.

A la cita acudieron varios alcaldes de la zona —entre ellos, los primeros ediles de Arganda, Alberto Escribano, y de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo— así como otros representantes institucionales y de organizaciones empresariales madrileñas.

Balance del año y nuevos retos para 2026

El presidente de ASEARCO, David París, dio la bienvenida a los asistentes junto a su Junta Directiva. En su intervención destacó que la asociación vive “uno de los mejores momentos de su historia”, con casi medio siglo de trayectoria y un notable incremento de acciones y servicios dirigidos a reforzar la competitividad empresarial.

París recordó logros recientes, como la sentencia del TSJM que permitió la devolución a las empresas del polígono de Arganda de millones de euros cobrados de más por el IBI industrial, así como el impacto económico de la Feria del Vehículo Sostenible de Rivas, que en su última edición alcanzó los 4,5 millones de euros. También subrayó que ASEARCO cuenta actualmente con más pymes y autónomos asociados que nunca y avanzó que en 2026 la organización impulsará proyectos destinados a abrir “nuevos escenarios de oportunidad” en la comarca.

Formación para acceder a ayudas y financiación

El programa del encuentro arrancó con una sesión informativa destinada a ofrecer claves para solicitar ayudas y subvenciones disponibles para pymes y autónomos.

Jaime Velasco, director de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de CEIM, expuso las principales líneas de financiación europeas, nacionales y regionales, incluyendo programas de gestión directa de la UE, fondos Next Generation y ayudas de la Comunidad de Madrid vinculadas a innovación, digitalización o modernización industrial.

Posteriormente, Daniel Fernández Peiro, director del Centro de Empresas de CaixaBank, detalló las soluciones financieras a disposición de las pequeñas y medianas empresas, desde apoyo al circulante hasta herramientas orientadas a la internacionalización o al crecimiento de compañías tecnológicas. Asimismo, presentó una nueva herramienta desarrollada por CaixaBank y Minsait (Indra) para ayudar a las empresas a identificar subvenciones adaptadas a su perfil.

La jornada técnica concluyó con la intervención de Raúl Romero, director de Área de Calidad y Subvenciones de Cefora Business Consulting, quien explicó métodos prácticos para localizar convocatorias de ayudas y determinar cuáles se ajustan mejor a las necesidades de cada empresa, además de repasar los principales recursos económicos gestionados por la Comunidad de Madrid.

Mensaje institucional y cierre

El encuentro finalizó con las intervenciones de los alcaldes de Rivas y Arganda, quienes dirigieron unas palabras de reconocimiento al tejido empresarial y trasladaron sus felicitaciones navideñas a los asistentes.