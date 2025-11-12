Asamblea de Izquierda Unida Madrid: La candidatura de Carolina Cordero gana las votaciones

La candidatura de Yolanda Hidalgo, con varios militantes de Rivas en su lista, mejora su resultado respecto a anteriores procesos.

Carolina Cordero será previsiblemente la próxima coordinadora general de IU Madrid con un 59,9% del voto emitido a candidaturas, un resultado inferior pero muy cercano al logrado por Álvaro Aguilera en la anterior asamblea regional de la organización de izquierdas. El próximo fin de semana se celebrará la II Asamblea Regional donde las y los delegados terminarán de elegir el futuro político de la coalición con el debate de enmiendas y resoluciones.

Sin embargo, el pasado domingo concluyó ya en Izquierda Unida Madrid el proceso de votaciones de su II Asamblea Regional. En dichas votaciones, la militancia de Rivas participó de forma destacada en las listas de la candidatura alternativa, encabezada por la getafense Yolanda Hidalgo, que logró el 40,1% del voto emitido a candidaturas (aproximadamente un 1% más que en anteriores procesos internos).

La alcaldesa Aída Castillejo, el ex alcalde Pedro del Cura, concejales como Yasmin Manji o Manuel Castro, así como militantes como Leire Olmeda, Adrián Mozas, Sergio Martín, Tristán González o Soraya Pacios formaban parte de esta segunda lista, denominada «La IU que necesitamos para el Madrid que queremos». Esta candidatura había hecho bandera del «municipalismo» y de su arraigo territorial, contando también con miembros de otros Gobiernos locales como el de Alcorcón.

La elección de la dirección al completo se hará efectiva el próximo fin de semana, durante la fase final de la Asamblea, en la que las y los delegados debatirán y ratificarán el futuro político de la coalición. No obstante, el resultado de la elección de los órganos de dirección (la Coordinadora Regional) fueron los siguientes:

La candidatura de Cordero, “IU es su militancia. Unidad dentro, ganar fuera”, obtuvo el 59,3% de los votos y 37 representantes.

“La IU que necesitamos para el Madrid que queremos”, candidatura encabezada por Yolanda Hidalgo, consiguió el 39,6% de los apoyos y 24 representantes.

Además, se registró un 1,1% de abstenciones.

La unidad y la gestión de la pluralidad fueron los elementos que articularon el debate interno

Desde la candidatura encabezada por Yolanda Hidalgo destacan que «IU ya ha empezado a cambiar» y que van a seguir trabajando para hacer esta organización «más democrática, más fuerte y volcada en el trabajo político externo». «Ha sido una asamblea clarificadora que muestra la diversidad en la organización», han declarado desde la candidatura alternativa, que destacaba por incorporar a todas las corrientes y partidos de la federación madrileña de Izquierda Unida.

Por su parte, la candidatura encabezada por Carolina Cordero celebró el resultado reiterando la necesidad de unidad: “lo dijimos durante la campaña, el resultado iba a ser este y no era necesaria una asamblea de confrontación”. La dirección saliente había hecho bandera durante la campaña de su intento de conformar una lista unitaria, pese a que en todo momento ofreció a la candidatura alternativa una presencia inferior a la que le han otorgado los votos de la afiliación, según fuentes conocedoras de las negociaciones.

Izquierda Unida Madrid elige el documento «Reconstruir la Izquierda para ganar Madrid” como hoja de ruta

Además de la elección de los órganos, la militancia de IU Madrid ha definido las líneas políticas y organizativas que guiarán la acción de IU Madrid en los próximos años. El documento político más respaldado ha sido “Reconstruir la Izquierda para ganar Madrid”, con un 59,2% de los votos, frente al 38,1% obtenido por la propuesta alternativa. Asimismo, se han aprobado los Estatutos con un 65,1% de apoyo y el Informe de Gestión de la dirección saliente, que ha contado con un 61,4% de votos favorables, un 31,4% en contra y un 7,1% de abstenciones.

Balance optimista de la dirección saliente y la futura dirección

El informe de gestión de la dirección saliente encabezada por Álvaro Aguilera, que recibió un apoyo mayoritario, recoge el momento difícil que atraviesa la organización madrileña, que en este ciclo político se quedó fuera de la Asamblea de Madrid (además de fuera del Ayuntamiento de Madrid). No obstante, según las palabras de Carolina Cordero, “ahora lo que nos toca es situarnos en las mejores condiciones posibles para afrontar las elecciones de 2027. Toca fortalecernos y mirar hacia fuera para ser la alternativa más fuerte posible para los interesas de la clase obrera madrileña”.

El proceso asambleario entra ahora en su fase final, con el encuentro regional de delegadas y delegados convocado para los días 15 y 16 de noviembre, de donde saldrán los documentos y resoluciones finales, tras el debate de enmiendas, y una dirección que espera devolver a Izquierda Unida a la primera línea de la política regional.