Arranca la Ruta de la Tapa de Rivas 2026

La Ruta Gastronómica bate su récord de participación y se alargará durante dos fines de semana

La Ruta Gastronómica “Tapas Galácticas” da el pistoletazo de salida con su presentación en el restaurante Atlántika. El evento, organizada por ASEARCO y el Ayuntamiento de Rivas, busca impulsar la hostelería local del 17 al 19 y del 24 al 26 de abril.

La presentación ha tenido lugar en el restaurante Atlántika, ganador del primer premio en la pasada edición. Desde el local, la alcaldesa Aída Castillejo ha reivindicado la ruta como una oportunidad para recorrer Rivas y descubrir la gastronomía del municipio. También ha aprovechado para agradecer su participación a los 51 locales inscritos este año, siendo esta la edición más numerosa de todas. «En este momento del año les damos todavía más trabajo», bromeaba.

Más días de ruta, más tapas que nunca

Tradicionalmente, la ruta de la tapa se celebraba durante un único fin de semana. Como novedad, la Ruta Gastronómica de este 2026 se prolongará uno más, coincidiendo con la Feria del Libro de Rivas del 24 al 26 del abril. Por ello, se espera que la participación de este año supere a la de 2025, cuando se movieron en torno a 60.000 euros gracias al evento.

La concejala Manuela Refolio, el presidente de ASEARCO, David París, y la alcaldesa Aída Castillejo

David París, presidente de ASEARCO, se sumaba a la felicitación de la alcaldesa por el récord de participación. Además, el presidente de la patronal ha señalado que un tercio de los locales inscritos son nuevos en la ruta gastronómica. Sobre la temática espacial de este año, París ha elogiado lo adecuado del nombre, «Tapas Galácticas», en un mes marcado por el viaje del Artemis II a la Luna.

La concejala de Desarrollo Económico, Manuela Refolio, también ha puesto en valor la creatividad de los hosteleros haciendo mención a algunos de los títulos de las tapas. Destacan propuestas como “La Chew-Vaca”, una mini hamburguesa inspirada en Star Wars o un “Langostino en órbita” envuelto en patata crujiente. Refolio ha aprovechado para recordar la importancia de la ruta, que convierten a Rivas en la ciudad con mayor tasa de actividad económica de España.

Los profesionales ripenses, agradecidos con la Ruta Gastronómica

Algunos hosteleros inscritos en la Ruta Gastronómica han asistido a la presentación del evento. Natalia, del restaurante Atlántika, reconoce que una competición sana entre los locales les impulsa a esforzarse más y agradece que se celebre durante más tiempo que otros años. «Si repetimos es porque funciona», asegura. José Andrés, del bar La Antigua, confiesa que la ruta de la tapa es el momento del año que más dinero factura.

Los vecinos que participen en la Ruta Gastronómica de Rivas pueden votar sus tapas favoritas mediante códigos QR que encontrarán junto al tique de consumición o utilizando los ruteros en papel disponibles en los locales. Los tres bares o restaurantes con las tapas mejor valoradas se llevarán un premio a casa.

Un hostelero emplata la tapa con la que participa el restaurante Atlántika en esta edición