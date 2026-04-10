Aprobada la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio

Es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

El Consejo de Ministros aprobó el 31 de marzo la creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio, un órgano colegiado de carácter interministerial adscrito al Ministerio de Sanidad, a través del Comisionado de Salud Mental, y cuya puesta en marcha responde a reforzar la coordinación institucional y avanzar en una respuesta integral ante uno de los principales retos de salud pública.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró que “esta medida es muy importante relacionada con un problema prioritario de salud pública”.

De hecho, remarcó, “el suicidio no es solo un problema sanitario, es social y con cifras escalofriantes. El año pasado se produjeron prácticamente 11 suicidios diarios, por lo que lo vamos a bordar desde todos los ámbitos posibles”.

La creación del Observatorio se enmarca en los compromisos recogidos en el Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, que por primera vez cuenta con financiación específica (17,83 millones de euros) y un conjunto estructurado de actuaciones. Este nuevo organismo permitirá consolidar y dar coherencia al conjunto de proyectos impulsados en este ámbito, así como optimizar el uso de los recursos disponibles.

SEGUNDA CAUSA DE MUERTE EXTERNA

En España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, el suicidio se consolidó como la segunda causa de muerte externa, con un total de 3.953 fallecimientos (2.902 hombres y 1.051 mujeres). A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que más de 700.000 personas fallecen anualmente por este motivo, siendo la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.

El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal que requiere intervenciones sostenidas y coordinadas desde múltiples ámbitos. En este contexto, el Observatorio nace con el objetivo de mejorar la información disponible, favorecer el análisis conjunto y facilitar la toma de decisiones en políticas públicas.

El Observatorio para la Prevención del Suicidio desarrollará, entre otras, las siguientes funciones: reforzar la coordinación e interlocución entre los distintos ministerios y organismos implicados y centralizar y analizar información procedente de ámbitos como el sanitario, educativo, social, judicial, penitenciario, laboral o digital.

MEJORAR EL CONOCIMIENTO

Junto a ellas, también elaborar informes y estudios que permitan mejorar el conocimiento sobre el fenómeno del suicidio, impulsar la evaluación continua de las políticas públicas en materia de prevención del suicidio y promover la investigación y avanzar en un sistema de vigilancia epidemiológica que incorpore indicadores homogéneos.

Igualmente, promover la sensibilización, la reducción del estigma y el fortalecimiento del bienestar emocional y apoyar el desarrollo y seguimiento del Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027.

El Observatorio contará con la participación de distintos departamentos ministeriales, entre ellos Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; Interior; Educación, Formación Profesional y Deportes; Trabajo y Economía Social; Vivienda y Agenda Urbana; Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Igualdad; Transformación Digital y Función Pública; Juventud e Infancia.

COLABORACIÓN

Además participarán el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Instituto de las Mujeres, el Instituto de Ciberseguridad de España y RENFE. Asimismo, se podrán constituir grupos de trabajo específicos con la participación de personas expertas para profundizar en áreas clave.

La creación del Observatorio se suma al despliegue progresivo del Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, actualmente en fase de implementación, que está permitiendo avanzar en una respuesta más coordinada, integral y eficaz ante este desafío de salud pública.

El plan contempla, entre otras medidas, la adaptación y refuerzo de los servicios de urgencias en salud mental, con la incorporación de planes de seguridad individualizados. Asimismo, se están impulsando los planes autonómicos de prevención, favoreciendo su desarrollo y alineación en todo el territorio.

Entre las principales líneas de actuación destacan la formación de agentes clave para la intervención temprana, el impulso de programas comunitarios y el desarrollo de estrategias de posvención dirigidas a familiares y entornos afectados.

Estas medidas se complementan con la financiación específica del Plan y se integran con las actuaciones del Plan de acción de salud mental 2025-2027, al que se han destinado 39 millones de euros para mejorar la calidad, accesibilidad y capacidad de respuesta del sistema.