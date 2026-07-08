Convocan una concentración a las 20:00 horas en Rivas en apoyo a las víctimas de las grabaciones

Las Mujeres de IU y PCE han emitido un comunicado sumándose a la protesta, que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución

Rivas-Vaciamadrid acogerá este miércoles 8 de julio, a las 20.00 horas, una concentración de apoyo a las posibles víctimas de las presuntas grabaciones no consentidas durante sesiones de fisioterapia, unos hechos que están siendo investigados por la Guardia Civil. La convocatoria tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento, y cuenta con el respaldo de distintas organizaciones feministas y políticas del municipio.

La iniciativa llega después de que trascendiera la investigación sobre unas supuestas grabaciones realizadas sin consentimiento en un centro de masajes de Rivas, un caso que ha generado una fuerte conmoción social. Los colectivos convocantes pretenden trasladar su apoyo a las posibles víctimas y mostrar un rechazo público a cualquier vulneración de la intimidad y de la libertad sexual de las mujeres.

IU y PCE expresan su solidaridad con las afectadas

En un comunicado conjunto, las áreas de Mujeres de Izquierda Unida y del PCE de Rivas han trasladado su «apoyo, solidaridad y cariño» a las mujeres que pudieran haber sido víctimas de las presuntas grabaciones realizadas sin consentimiento durante sesiones de fisioterapia, unos hechos que califican de «enorme gravedad» y que permanecen bajo investigación de la Guardia Civil.

Las dos organizaciones consideran que este tipo de conductas suponen una grave vulneración de la intimidad, la libertad sexual y los derechos de las mujeres, por lo que expresan su rechazo a cualquier forma de violencia machista. En el comunicado recuerdan que estas actuaciones constituyen «agresiones intolerables contra la dignidad y los derechos de las mujeres afectadas».

Asimismo, hacen un llamamiento a todas las posibles víctimas para que no afronten la situación en soledad y recurran a los recursos públicos de atención, asesoramiento y acompañamiento psicológico y jurídico que ofrecen el Ayuntamiento de Rivas y los servicios especializados. También trasladan su reconocimiento a las profesionales que trabajan en la atención a mujeres víctimas de violencia machista.

Las organizaciones reclaman que la investigación avance «con la máxima diligencia», garantizando tanto la protección de las mujeres afectadas como el respeto a su privacidad y el esclarecimiento completo de los hechos. Además, reafirman su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y con la erradicación de todas las formas de violencia machista, subrayando que «ninguna mujer debe sentirse sola ni desprotegida ante situaciones como esta».

Finalmente, Mujeres de IU y del PCE de Rivas anuncian su respaldo a la concentración convocada hoy en la Plaza de la Constitución y animan a la ciudadanía a participar en este acto de apoyo a las posibles víctimas y de rechazo a los hechos investigados.

La Asamblea 8M llama a la movilización

A la convocatoria se ha sumado también la Asamblea 8M Rivas, que ha difundido un llamamiento a la ciudadanía para participar en la concentración. El colectivo asegura mostrar su «indignación y enfado» ante lo sucedido e invita a acudir a la Plaza del Ayuntamiento para expresar el respaldo a las víctimas y el rechazo a estos presuntos abusos.

En su convocatoria, la Asamblea 8M acompaña el llamamiento con los lemas #SeAcabó, #NiUnPasoAtrás y #JusticiayReparación, reivindicando una respuesta social frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Concentración este miércoles en el Ayuntamiento

La movilización se celebrará este miércoles 8 de julio, a las 20.00 horas, en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Los organizadores pretenden convertir la concentración en un acto de apoyo a las posibles víctimas y de defensa de sus derechos, mientras continúa la investigación judicial sobre los hechos denunciados.