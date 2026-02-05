Antonio Gamoneda encabeza las más de mil firmas recogidas contra la criminalización de la protesta climática

En el primer día de movilización, el manifiesto «Contra la criminalización de la protesta climática» ha recibido el apoyo de más de 1.300 personas y colectivos

Bajo el lema «Contra la criminalización de la protesta climática», un centenar de personalidades del mundo de la cultura, la ciencia y el activismo lanzaron ayer miércoles por la mañana un manifiesto para exigir el fin de la persecución judicial contra los movimientos ecologistas. La iniciativa, que arranca con el apoyo del Premio Cervantes Antonio Gamoneda o la escritora Belén Gopegui, busca frenar la escalada represiva contra quienes alertan mediante la desobediencia civil de la urgencia del calentamiento global. A lo largo del miércoles, los apoyos habían superado los 1.300.

La campaña se ha centralizado en el portal norepresionprotestaclimatica.org que está abierto para que la ciudadanía pueda sumar su firma. Pueden realizarse firmas individuales o de colectivos.

El objetivo es denunciar casos como el de la detención de 15 personas a las puertas del Congreso. Activistas y científicos, entre los que se encuentran el escritor Jorge Riechman, que se enfrentan a penas de prisión por acciones de visibilización no violentas.

Figuras relevantes de la literatura, la ciencia y la política

Además de la figura de Gamoneda, entre las firmas se encuentran figura relevantes de nuestro país como los exministros Pablo Iglesias y Alberto Garzón, vecino de Rivas. En el ámbito de la política están también las exeurodiputadas María Eugenia Palop y Teresa Rodríguez.

El actor Juan Diego Botto suma su firma a la de profesores como Yayo Herrero, Carlos Sánchez Mato o Bibiana Medialdea.

Colectivos como CCOO, Ecologistas en Acción, Futuro Vegetal o Amnistía Internacional han apoyado públicamente también el comunicado.

«En lo que va siendo un mundo en llamas, no podemos castigar a los avisadores del fuego», finaliza el manifiesto.